Leer (ots) -Kompakt und kraftvoll - Wärme, die bleibtLodernde Flammen, knisternde Holzscheite und wohltuende Strahlungswärme - bei jedem Kaminabend kommt der Punkt, an dem das Feuer erlischt und die Wärme nicht mehr in den Wohnraum strömt. Für alle, die die milde Strahlungswärme länger genießen möchten, sind Kaminöfen mit integrierter Speichermasse die ideale Lösung. Der Wärmespeicher nimmt die Hitze des Feuers während des Abbrands auf und gibt sie - nachdem die Flammen erloschen sind - nach und nach an den Aufstellraum ab. Durch die zusätzliche Speichermasse lässt sich die Wärmeabgabe verlängern und die Energie effizienter nutzen.Für Korpus und KernLEDA, norddeutscher Hersteller moderner Ofentechnik, verwendet Gusseisen nicht nur für den Mantel, sondern auch als Speichermasse im Inneren und grenzt sich dadurch klar gegenüber Geräten aus dem Baumarkt und anderen Herstellern ab. Bei LEDA stanzt man Ofenteile nicht aus Blech, sondern gießt die einzelnen Elemente aus flüssigem, glühendem Eisen und verbaut diese zu besonders hochwertigen Feuerstätten. Durch den speziellen Werkstoff bleiben insbesondere die beiden Kaminöfen DELTA plus und GREENA trotz einer Speichereinlage aus massiven 45 kg Gusseisen zierlich und schlank im Design.Gusseisen: Viel Masse auf engstem RaumAufgrund des hohen spezifischen Gewichtes von Gusseisen wird viel Energie auf engstem Raum gespeichert. Guss nimmt die Wärme schnell auf, sodass der Speicher nach kurzer Betriebsdauer "voll" ist - der Wärmeeffekt setzt ein. So gibt das Heizgerät etwa drei Stunden länger Strahlungswärme ab als ein vergleichbarer Ofen ohne Gussspeicher. Ähnliches gilt für den stilvollen Kaminofen CORNA. Mit dem optionalen Gussaufsatz "plus", stehen rund 70 Kilogramm Guss als Speichermasse zur Verfügung.Fazit: Mit Gusseisen als Speichermasse sind moderne Kaminöfen Garant für eine lange Wärmeabgabe, die obendrein die Heizungsanlage an kühlen Herbst- und Wintertagen entlasten. Weitere Informationen und Inspirationen unter www.leda.de