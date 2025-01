NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Goldman Sachs auf "Overweight" belassen. "Sehr stark", lautete das kurze Fazit des Analyst Kian Abouhossein zu den Quartalszahlen von Goldman Sachs. In den Kernsegmenten habe das Investmenthaus sehr gut abgeschnitten, hieß es in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Auch bei den Kosten habe sich die Bank gut geschlagen. Der verwässerte Gewinn je Aktie liege im vierten Quartal um fast die Hälfte über der Konsensschätzung./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2025 / 13:32 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2025 / 13:32 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US38141G1040