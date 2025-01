Frankfurt am Main (ots) -Auch 2025 beginnt Alpro, der Innovationstreiber für pflanzliche Alternativen, das neue Jahr mit einer reichweitenstarken Kampagne zum Thema Frühstück. Der Claim "Alpro macht dein Frühstück pflantastisch lecker!" steht symbolisch dafür, wie Alpro dank seiner großen Auswahl an pflanzlichen Produkten zu einem abwechslungsreichen Start in den Tag inspiriert. Dazu bietet der Aktionsmonat Veganuary® die ideale Gelegenheit, sich neue Ziele zu setzen und bewusster zu leben.Um die Vielfalt pflanzlicher Ernährung zu verdeutlichen, kooperiert Alpro anlässlich des Veganuary® mit Alexander Kumptner. Im Rahmen der Kampagne präsentiert der bekannte österreichische Fernsehkoch zwei leckere Rezeptideen für Veganer*innen und alle, die vegane oder flexitarische Ernährung einfach mal ausprobieren möchten:- Rezept 1: Veganes Bananen-French-Toast mit glasierten Pflaumen- Rezept 2: Pflanzliches Mango-Basilikum-Chia-Pudding mit gebrannten Macadamia-NüssenGrundlage der Rezepte sind die Fokusprodukte der Alpro Frühstückskampagne "Mach dein Frühstück pflantastisch lecker", die sich perfekt für den Frühstückstisch eignen - im Veganuary® und darüber hinaus. Alpro Barista Hafer punktet als Quelle von Vitamin B2 und D, mit hohem Ballaststoffgehalt sowie ohne zugesetzten Zucker. Der Konsument*innen-Liebling in der Alpro Barista Range lässt sich fantastisch aufschäumen und wunderbar für Kaffeekreationen nutzen. Alpro Mandel ohne Zucker liefert Calcium sowie Vitamin B2, B12 und D, ist von Natur aus fettarm und ebenfalls frei von Zucker. Alpro Soja-Joghurtalternative Mango, eine wertvolle Calciumquelle, kombiniert ballaststoffreiche, proteinreiche Zutaten mit Vitamin B2, B12 und D ohne Zuckerzusatz und sorgt für ein sommerliches Geschmackserlebnis.Christine Borghardt, Category Director Plant-Based DACH Danone, betont: "Der Veganuary® ist für uns eine besondere Gelegenheit, die Vielfalt einer pflantastisch leckeren Ernährung mit Alpro zu veranschaulichen - gerade zum Frühstück, der wahrscheinlich wichtigsten Mahlzeit des Tages. Daher freuen wir uns sehr über die Zusammenarbeit mit einem renommierten Profi wie Alexander Kumptner. Gemeinsam möchten wir weiter dazu ermutigen, einen Schritt in Richtung eines nachhaltigeren und flexitarischen Lebensstils zu gehen."Alexander Kumptner sagt: "Pflanzliche Ernährung liegt mir sehr am Herzen, weil sie nicht nur gesund, sondern auch unglaublich vielseitig ist. Als Genussmensch möchte ich zeigen, dass man bei veganen Rezepten auf nichts verzichten muss. Ganz im Gegenteil, denn mit Alpro Produkten lässt es sich einfach und pflantastisch lecker kochen - wie wir beim pflanzlichen Mango-Basilikum-Chia-Pudding mit gebrannten Macadamia-Nüssen und dem veganen Bananen-French-Toast mit glasierten Pflaumen direkt gesehen haben."Alexander Kumptner (41) war von 2011 bis 2017 Küchenchef des Nobelrestaurants "Albertina Passage" in seiner Heimatstadt Wien. 2020 eröffnete er dort die Tagesbar "Everybody's Darling", die 2021 um das Restaurant "Esszimmer" ergänzt wurde. Zudem machte sich der mehrfach ausgezeichnete Kumptner als Buchautor ("Meine Life-Fit-Balance: Schlank, fit & gesund dank Intervallfasten & effektivem Work-out") und populäres TV-Gesicht einen Namen (u.a. "Die Küchenschlacht", "The Taste", "Roadtrip Amerika - Drei Spitzenköche auf vier Rädern" auf Kabel Eins).Beide Frühstücksrezepte inklusive Anleitungen werden auf den Instagram-Accounts von Alpro und Alexander Kumptner veröffentlicht. Alle Inhalte sowie das entsprechende Bildmaterial finden Sie hier (https://avantgarde.filecamp.com/s/o/wmkrSs0rGcGMwbpG) zum Download.Über Alpro:Alpro ist Pionier für pflanzliche Nahrungsmittel sowie Getränke und stellt seit über 40 Jahren pflanzliche Drinks, Joghurtalternativen, Kochcrémes und Desserts her - auf Basis von zum Beispiel Sojabohnen, Mandeln oder Hafer. Alpro gehört zum Lebensmittelhersteller Danone und hat drei Produktionsanlagen in Belgien, Frankreich und dem Vereinigten Königreich. Seit 1980 leistet Alpro Pionierarbeit mit dem Ziel, eine ausgewogenere Ernährung und einen nachhaltigeren Lebensstil voranzutreiben. Alpro ist aufgrund seiner Bemühungen, soziale und ökologische Ziele mit finanziellem Erfolg zu kombinieren, seit 2018 B Corp-zertifiziert.Weitere Informationen: www.alpro.comPressekontakt:Paulina PoertersAVANTGARDE Grouppaulina.poerters@avantgarde.de+49 89 883999 25Original-Content von: Danone DACH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53080/5949961