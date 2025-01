Hamburg (ots) -Die Feiertage sind vorbei und viele Geschenke landen ungenutzt in der Ecke - ein Buch, das man nie lesen wird, die falsche Größe beim Pullover oder einfach etwas, das nicht den eigenen Geschmack trifft. Doch anstatt solche "Weihnachts-Fails" verstauben zu lassen oder sie in den Schrank zu verbannen, gibt es eine clevere Alternative: Warum nicht einfach daraus Geld machen?Mit den richtigen Strategien lassen sich ungewollte Geschenke schnell und effektiv zu Geld machen. Gerade nach Weihnachten sind Plattformen wie Ebay und Co. eine Goldgrube für Schnäppchenjäger - und damit auch für clevere Verkäufer. Wie man diese Plattformen geschickt nutzt, verrät dieser Beitrag.Diese ungewollten Geschenke werden typischerweise nach Weihnachten verkauftViele Menschen kennen es: An Weihnachten erhält man die unterschiedlichsten Geschenke. Eine nette Geste, doch viele treffen einfach nicht den Geschmack. Ob Küchen-Gadgets, Pflegeprodukte, Bücher, Schmuckstücke oder Gutscheine für Geschäfte und Restaurants - am Ende bleiben sie für ewig im Schrank liegen. Dabei können sie mit ein wenig Geschick auch für gutes Geld weiter verkauft werden. Gute Plattformen sind hierfür Ebay Kleinanzeigen, Ebay oder Facebook Marketplace.Ebay Kleinanzeigen ist ideal für lokale Verkäufe, insbesondere bei sperrigen oder schwer zu versendenden Gegenständen. Möbel, Haushaltsgeräte oder große Küchen-Gadgets finden hier schnell Abnehmer. Ebay eignet sich für Artikel mit einem größeren potenziellen Käuferkreis. Insbesondere Kleidung, Schmuck, Elektronik oder Bücher lassen sich hier gut platzieren. Facebook Marketplace kombiniert lokale und überregionale Verkaufsoptionen. Die Plattform eignet sich besonders gut für Alltagsgegenstände, Pflegeprodukte oder Dekorationsartikel. Dank der direkten Kommunikation über Facebook können schnell und unkompliziert Kaufvereinbarungen getroffen werden.Diese Fehler sollten Verkäufer vermeidenSo einfach ein Verkauf über Ebay und Co. scheint: Interessierte sollten einige Aspekte beachten, um erfolgreich Produkte zu verkaufen. Vor allem den richtigen Preis zu bestimmen, ist oft schwierig. Ein zu hoher Preis kann potenzielle Käufer abschrecken, während ein zu niedriger Preis die Gewinnspanne erheblich schmälert. Ein gründlicher Vergleich mit anderen Angeboten hilft deshalb, einen Preis festzulegen, der attraktiv ist und gleichzeitig rentabel für den Verkäufer. Dabei sollten auch die Versandkosten korrekt kalkuliert werden - zu niedrige oder gar vergessene Versandkosten sind ein immer wieder auftretender Fehler. Bei der Preisbestimmung spielen außerdem Provisionen eine Rolle. Man sollte etwaige Kosten immer zu Beginn einberechnen.Darüber hinaus sollten Verkäufer darauf achten, dass ihr Angebot nicht in der Konkurrenz der zahlreichen ähnlichen Artikel untergeht. Sind die Fotos nicht ansprechend und die Beschreibungen ungenau, klicken die Nutzer schnell auf andere Anzeigen. Ein wichtiger Faktor ist zudem die Schnelligkeit bei der Kommunikation. Wer nicht zügig auf die Reaktion von Interessenten antwortet, verliert sie an die Mitbewerber.Um sich selbst als Verkäufer zu schützen, sollte man nicht zuletzt auf die Zahlungsmöglichkeiten der Plattformen achten. Vorsicht ist besonders bei Vorauszahlungen ohne sichere Zahlungswege geboten. Denn dann besteht das Risiko, dass Käufer oder Verkäufer nicht vertrauenswürdig sind. Plattformen mit integrierten Bezahlmethoden bieten hier mehr Sicherheit. Auch das unachtsame Teilen von Daten, wie beispielsweise Adressen ohne Schutzmaßnahmen, birgt große Risiken - Verkäufer sollten mit großem Bedacht vorgehen.Tipps für ansprechende AnzeigenWie sieht nun eine wirklich überzeugende Anzeige aus? Es kommt vor allem auf eine gelungene Kombination aus ansprechender Präsentation, präzisen Informationen und kleinen Extras an:Fotos:- Hochwertige Bilder sind essenziell. Sie sollten gut beleuchtet sein und das Produkt aus mehreren Perspektiven zeigen. Dabei gilt: Je detaillierter die Darstellung, desto besser.- Da es sich um gebrauchte Ware handelt - selbst wenn man das Produkt selbst gar nicht benutzt hat - sollten Verkäufer immer die Sauberkeit des Produkts betonen.Beschreibungen:- Die Produktbeschreibung sollte präzise und ehrlich sein. Alle wichtigen Details wie Größe, Zustand oder Markeninformationen müssen klar aufgeführt werden.- Außerdem kann eine emotional ansprechende Formulierung - wie etwa "Perfekt als Geschenk!" - die Attraktivität des Angebots erhöhen.Extras:- Der Erhalt der Originalverpackung oder das Beilegen von Quittungen erhöhen den Wert.- Außerdem können durchdachte Zusatzangebote wie Zubehör oder das Angebot eines Gratis-Versands den Kaufanreiz erhöhen.Mit sorgfältig gestalteten Anzeigen, die Klarheit und Professionalität vermitteln, steigt die Chance, Käufer nicht nur anzuziehen, sondern auch zum schnellen Abschluss zu bewegen.Über Mik Dietrichs:Mik Dietrichs ist Dropshipping-Experte und E-Commerce-Coach. Nach eigenen Erfahrungen im Amazon FBA und Dropshipping unterstützt er heute Einsteiger und Fortgeschrittene in der Branche. Sein Coaching-Programm vermittelt praxisnahes Wissen, authentisches Marketing und individuelle Erfolgsstrategien. Mehr als 300 Teilnehmer konnten bereits von seinem Know-how profitieren und monatliche Gewinne von bis zu 8.000 Euro erzielen. Mehr Informationen unter: https://www.mikdietrichs.de/Pressekontakt:Dietrichs Consulting GmbHMik DietrichsE-Mail: president@mikdietrichs.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Dietrichs Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160991/5949988