USA - Was Sie zur Inflation wissen müssen!

Die US-Inflationsrate lag im Dezember bei 2,9 Prozent und steigt somit im Vormonatsvergleich erneut an.



Wie das US-amerikanische Arbeitsministerium am Mittwoch mitteilte lag die Inflation im Dezember bei 2,9 Prozent. Damit ist die Inflationsrate im Vergleich zum Vormonat (2,7 Prozent) erneut angestiegen. Die Kerninflationsrate lag hingegen bei 3,2 Prozent und ist um rund 0,1 Prozentpunkte gesunken. Der Dezember stellt damit den dritten Monat in Folge dar in dem die Inflationsrate seit dem Tief im September (2,4 Prozent) angestiegen ist. Damit stellt sich die Frage ob in den nächsten Monaten erneut mit einem Aufwärtstrend der Inflation zu rechnen ist. Spannend bleibt auch wie die Federal Reserve Bank auf die Zahlen reagieren wird. Zuletzt war der Leitzins im Dezember auf 4,25 bis 4,5 Prozent gesenkt und weitere Zinssenkungen für 2025 signalisiert worden. Ob die Federal Reserve Bank weiterhin an diesen Maßnahmen festhalten wird bleibt abzuwarten. Der nächste Zinssatzentscheid ist für den 29. Januar geplant. Die Märkte reagierten hingegen positiv auf die leicht reduzierte Kerninflationsrate. Der DAX® stieg zwischenzeitlich auf ein neues Allzeithoch von über 20.600 Punkten.









