2025 sollen die Investitionen in Südkorea um 19 % auf ein Rekordniveau von 24,3 Bill. Won (16,1 Mrd. €) steigen. Und das trotz schwacher Elektroauto-Verkäufe in westlichen Märkten. Umgerechnet 7,6 Mrd. € werden für Forschung und Entwicklung in den Bereichen Elektrifizierung, Software und Wasserstoffautos bereitgestellt. Weitere 7,9 Mrd. € fließen in die Umstellung der Fertigungslinien auf Elektrofahrzeuge. Für autonomes Fahren investiert man 530 Mio. € und kooperiert dabei mit Nvidia. Hyundai sieht die Investitionen als notwendig an, um Wachstumschancen zu sichern. Chairman Chung Eui-sun warnte vor einer globalen Rezession und geopolitischen Konflikten. Am Markt kamen die Pläne gut an. Die Aktie ist mit einem KGV von 4 extrem billig, worin sich aber auch die hohe Verschuldung widerspiegelt (Verschuldungsgrad: ca. 5). Nun muss sich erst einmal zeigen, ob die Unterstützung bei 50 $ hält.