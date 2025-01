Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) -- Co-Ownership für eine weltweite Flotte Sunseeker-Yachten ab 25 Metern- Fester Einstiegspreis, kalkulierbare Fixkosten und flexible Ausstiegsoptionen- Saisonunabhängig, mit Kündigungsfrist von nur 90 Tagen- Zugang zu den weltweit begehrtesten Küstenregionen sowie VIP-EventsDie Bilder gingen in Sekunden um die Welt: Hollywood-Superstar Jason Statham cruist entspannt mit der Familie auf der Meros Blue Infinity One vor Malta. 2,6 Millionen Menschen haben den Post auf seinem Instagram-Account schon geliked, geshared und kommentiert. Es ist die Sehnsucht nach einem neuen Lifestyle.Meros (https://meros.world/en/) Netyachts präsentiert im Rahmen der Boot 2025 in Düsseldorf das innovative Konzept, das die Welt der Superyachten revolutioniert. Ein einzigartiges Co-Ownership-Model als luxuriöse und sorgenfreie Alternative zum klassischen Yacht-Eigentum. Für alle, die von einer eigenen Yacht träumen, sich aber von den finanziellen Risiken abschrecken lassen: die hohen unvorhersehbaren Kosten, die zeitaufwendige Wartung, das ganze Crew-Management sowie drohende Verluste beim Wiederverkauf. Das verunsichert immer mehr Interessenten. Meros hat eine bahnbrechende Lösung dafür entwickelt.Noch nie war der Einstieg in die Welt der Superyachten so einfach, transparent und sorgenfrei.Es ist die neue Ära im Superyacht-Lifestyle: Das Meros-Programm bietet Zugang zu einer exklusiven Flotte von Sunseeker-Yachten ab 25 Metern Länge mit klar kalkulierbarem Investment. Pures Yachtvergnügen ohne Risiko.Co-Owner sind jederzeit Kapitän über ihre Kosten. Die neue Transparenz: Bei Meros Netyachts ist alles verankert. Es gibt einen festen, rückvergütbaren Einstiegspreis, klar definierte Fixkosten und flexible Ausstiegsoptionen. Wer nach seinen Traumreisen für immer an Land gehen möchte: Die Kündigungsfrist für Co-Ownerships ist kürzer als in den meisten Topjobs: nur 90 Tage. Das schafft Einsteigern eine völlig neue Flexibilität, gerade in den wirtschaftlich herausfordernden und politisch unsicheren Zeiten.Revolution im Superyacht-Markt: "One share takes you everywhere"Das absolute Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt der Superyachten: Meros Co-Owner haben Zugang zu einer gesamten Sunseeker-Flotte statt nur zu einer einzelnen Yacht.Statt nur ein Ziel, können Meros Member Yacht-Erlebnisse in mehreren erstklassigen Reise-Destinationen genießen, ohne das Schiff selbst erst teuer überführen zu müssen. Sie können wählen zwischen den zehn begehrtesten Küstenregionen: den Balearen, der Côte d'Azur, Korsika, Sardinien, der italienischen West- und Ostküste, Kroatien, Montenegro, der Türkei und Griechenland.Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz neu gedacht: Wo auch immer Co-Owner an Bord gehen wollen: Eine Sunseeker aus der Meros-Flotte wartet schon auf sie.Meros ist saison-unabhängig und nimmt 365 Tage Kurs auf die außergewöhnlichsten Träume seiner Kunden. Im Winter warten exklusive Hotspots wie die Bahamas/Exuma sowie Dubai/Abu Dhabi auf sie.Das neue Luxus-NetzwerkEs geht hier um mehr als Yachtbesitz, es geht um unvergleichbare Luxuserlebnisse. Meros Netyachts versteht sich als internationales Luxury Network und bringt Superyachten und Super-Events in nie gekannter Form zusammen.Co-Owner kommen nicht nur in die schönsten Buchten der Welt, sondern erhalten auch privilegierten Zugang zu den wichtigsten internationalen Sport- und Society-Events des Jahres wie dem legendären Cannes Film Festival und dem Monaco Formel-1-Grand Prix und viele mehr. Meros Sunseeker haben Anlegeplätze vor den roten Teppichen der Croisette und neben der Rennstrecke in Monte Carlo, dazu die begehrtesten VIP- und Paddock Tickets. Die perfekte Gelegenheit, um private und geschäftliche Netzwerke zu erweitern.Der Vorteil für Co-OwnerDas zukunftsweisende Meros Netyachts-Programm richtet sich an ein anspruchsvolles Publikum: An Yacht-Liebhaber, die nach außergewöhnlichen Erlebnissen suchen und vor Trauminseln ankern wollen, ohne die Verpflichtungen und Sorgen eines klassischen Yacht-Eigentums mitschleppen zu müssen.Vielbeschäftigte Unternehmer, die ihre kostbare Zeit effizient gestalten möchten. Investoren, die Flexibilität behalten wollen.Prominente Persönlichkeiten aus Sport, Musik und Film wie Jason Statham, die Entspannung und Abgeschirmtheit gleichermaßen suchen. Für sie und ihre Familien ist Meros Yachtsharing der Safe Place next Level, wie sie begeistert aus ihren Social Media Channels posten, denn eine Flotte gleicher Yachten bietet beides gleichermaßen - ausreichend Anonymität und Home-Feeling.Die Vision von Meros NetyachtsWeltweit wird Luxus zurzeit neu definiert, die Ansprüche der Kunden ändern sich. In der Uhrenindustrie, in der Autobranche, in der Fashion und auch im Yacht-Business.Meros Netyachts hat die Welt der Superyachten neu gedacht: Wie wäre es, wenn man, statt eine Yacht zu kaufen, jederzeit und überall über eine ganze Luxusflotte verfügen könnte - und das zum Festpreis.Das innovative Meros-Konzept ist die einfachste Möglichkeit, sich an Bord von luxuriösen Sunseekern verwöhnen zu lassen und in exklusiven Destinationen pure Quality-Time zu erleben - ohne Kompromisse bei Komfort, Stil und Prestige.Die neue Definition von Luxus im Superyacht-Segment: Erleben Sie die Vision von Meros Netyachts jetzt auf dem Sunseeker Messestand B61 in der Halle 6 der Superyachten auf der Boot 2025 in Düsseldorf.Weitere Informationen unter meros-yachtsharing.com.