Mainz (ots) -Sonntag, 26. Januar 2025, 20.15 UhrFrühling - Das VersteckNach einem tragischen Jagdunfall liegt ein Familienvater im Koma. Katja Baumann wird auf den Hof der Familie gerufen, um sich um die Teeniesöhne und die Tiere zu kümmern.Amelie befindet sich im Zwiespalt, ob sie ihren gewalttätigen Ex Ingo wieder in ihr Leben lassen soll, nachdem er nun regelmäßig eine Therapie besucht. Währenddessen zweifelt Pfarrer Sonnleitner an seinem Gedächtnis, da er immer vergesslicher wird.Sechs neue Folgen "Frühling" werden sonntags 20.15 Uhr ausgestrahlt.Alle Folgen stehen ab Samstag, 18. Januar 2025 ab 10.00 Uhr in der ZDFmediathek zur Verfügung.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5950030