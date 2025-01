Sichere, skalierbare Software, die sicherstellt, dass Organisationen jetzt und in Zukunft auf die Herausforderungen der OECD-Säule-2-Regeln vorbereitet sind

Tax Systems, der globale SaaS-Anbieter für die Einhaltung von Steuervorschriften, hat heute die Verfügbarkeit von Pillar2 angekündigt, einer intuitiven Lösung zur Risikominimierung und Vereinfachung der Einhaltung der globalen Steuerregeln der OECD-Säule 2. Pillar2 wurde für Organisationen entwickelt, die in mehreren Gerichtsbarkeiten tätig sind. Es spart Unternehmen wertvolle Zeit und reduziert das Fehlerrisiko, sodass sie die Berichterstattung nach Säule 2 kostengünstig umsetzen und die Vorschriften sicher einhalten können.

Pillar2 lässt sich nahtlos in die Anwendungen für die Bereitstellung und die länderbezogene Berichterstattung von TaxSuite integrieren der modularen Plattform von Tax Systems für die Einhaltung internationaler Steuervorschriften. Das bedeutet, dass Organisationen Informationen nur einmal hochladen und sie als einzige Quelle für ihre Daten zur Einhaltung der Steuervorschriften wiederverwenden können. Dies trägt dazu bei, die Konsistenz und Genauigkeit über den gesamten Steuerberichterstattungszyklus hinweg sicherzustellen und die Steuerkontrollrahmen zu stärken.

Die Lösung bietet eine Reihe innovativer Funktionen, darunter einen Tracker für die Umsetzung von Rechtsvorschriften, der anzeigt, ob QDMTT, IIR oder UTPR in Kraft sind. Dieser wird von Tax Systems auf dem neuesten Stand gehalten, sodass Unternehmen leicht erkennen können, welche Regeln gelten, und nicht ständig auf Änderungen achten müssen. Der Prozess der Verrechnung und Zuweisung ist automatisiert, wobei Berechnungen nicht überschrieben werden können, um das Risiko der Nichteinhaltung von Säule 2 weiter zu verringern. Ein umfassender Prüfpfad, der alle Benutzeraktionen und Datenänderungen protokolliert, sorgt für vollständige Transparenz.

Neben der zuverlässigen Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften ermöglicht das flexible Datenmanagement von Pillar2 das einfache Hochladen von Informationen aus zentralisierten Systemen und lokalen Betrieben, was Zeit spart, Prozesse optimiert und das Fehlerrisiko reduziert.

Die generativen KI-Funktionen von Pillar2 bieten außerdem Steuerinformationen in Echtzeit und helfen Fachleuten, Risiken proaktiv zu managen und ihre Steuerprozesse zu optimieren. Benutzer können Fragen zu ihren Säule-2-Zahlen in natürlicher Sprache stellen und erhalten sofort datengestützte Antworten. Dieser Ansatz erleichtert die Identifizierung und Untersuchung von Anomalien und verbessert gleichzeitig die steuerbezogene Entscheidungsfindung.

"Die Einhaltung von Säule 2 hat die ohnehin schon hohe Arbeitsbelastung von Steuerfachleuten noch weiter erhöht, aber unsere Lösung kann einen Teil der Last übernehmen, indem sie die fällige Zusatzsteuer genau und effizient berechnet", so Bruce Martin, CEO von Tax Systems. "Pillar2 wurde von Grund auf neu entwickelt, um Organisationen bei der Erfüllung dieser neuen globalen Steuerberichterstattungsanforderungen zu unterstützen, Compliance-Prozesse zu vereinfachen und nützliche Erkenntnisse zu liefern. Mit der Möglichkeit, ihr gesamtes Steuerkontrollsystem von einer einzigen, vollständig vernetzten Plattform aus zu verwalten, können Organisationen die betriebliche Komplexität erheblich reduzieren und gleichzeitig die Genauigkeit in jedem Schritt des Compliance-Prozesses sicherstellen."

Verbesserte Zusammenarbeit durch robuste Sicherheit

Pillar2 unterstützt auch Organisationen, die die Vorteile des Co-Sourcing nutzen möchten. Die SaaS-Funktionen, einschließlich der rollenbasierten Zugriffskontrolle, stellen sicher, dass nur die richtigen Personen auf sensible Steuerdaten zugreifen können. Das bedeutet, dass multinationale Unternehmen ein gewisses Maß an Kontrolle behalten und mit ihren Beratern bei verschiedenen Elementen des Säule-2-Prozesses zusammenarbeiten können, indem sie dieselbe Lösung und dieselben Daten verwenden, anstatt ihren gesamten Säule-2-Prozess auszulagern.

Darüber hinaus werden alle Daten sicher in MS Azure mit einem vollständigen Prüfpfad gespeichert, was der ISO27001-Zertifizierung entspricht. Je nach Präferenz einer Organisation kann Pillar2 so konfiguriert werden, dass die Daten entweder in Großbritannien oder im EWR gehostet werden.

"Wir haben eine Lösung geschaffen, die jetzt und in Zukunft zweckmäßig ist und die Einhaltung von Vorschriften und Gesetzen sicherstellt, da sie sich sowohl global als auch lokal ändert", so Bruce Martin abschließend. "Die Steuerlogik und die Berechnungen in Pillar2 wurden von demselben Team entwickelt, das auch Alphatax unterstützt die Nummer 1 unter den Softwarelösungen für die Einhaltung der Körperschaftssteuer in Großbritannien, Irland und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dies ist die neueste Lösung auf unserer globalen Plattform für die Einhaltung von Steuervorschriften und die Berichterstattung, und wir sind gespannt auf das, was noch kommen wird. Die Einhaltung von Steuervorschriften entwickelt sich ständig weiter und wird immer komplexer, und wir sind bestrebt, die Steuertechnologie voranzutreiben und die globale Agenda zur Steuerdigitalisierung zu unterstützen."

Über Tax Systems

Tax Systems, ein von Bowmark Capital unterstütztes Investment, ist ein globaler SaaS-Anbieter für die Einhaltung mehrerer Steuergesetze mit marktführenden Lösungen in Großbritannien, Irland, Europa und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Lösungen des Unternehmens digitalisieren Steuerprozesse und revolutionieren die Compliance-Abläufe, sodass Steuerfachleute bessere Möglichkeiten schaffen und wertvolle Erkenntnisse aus ihrer Steuerfunktion gewinnen können, während gleichzeitig Risiken gemindert werden. Durch die Umsetzung komplexer, sich ständig ändernder Steuergesetze in intuitive Lösungen können Kunden darauf vertrauen, dass ihre Berechnungen auf Anhieb und jedes Mal korrekt sind.

Tax Systems wurde 1991 gegründet und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung. Das Unternehmen arbeitet mit über 42 der FTSE 100 und 80 der führenden Beratungsunternehmen in Großbritannien und Irland zusammen, wo mehr als 30.000 Steuerfachleute für die Nutzung der Lösungen von Tax Systems geschult sind und jährlich über 200.000 Einreichungen vornehmen.

