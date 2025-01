Die am Mittwochnachmittag veröffentlichten US-Inflationsdaten für Dezember sorgen nicht nur am Aktienmarkt für großes Aufatmen, sondern auch bei Bitcoin und Co. Nach dem Rücksetzer der vergangenen Tage legt die digitale Leitwährung auf 24-Stunden-Sicht mehr als drei Prozent zu. Einige große Altcoin steigen sogar noch deutlich stärker.Der Bitcoin hat seinen Vorsprung nach am Nachmittag auf rund 3,5 Prozent ausgebaut und knüpft damit an die am Vortag gestartete Gegenbewegung an. Nachdem er am Montag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...