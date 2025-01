FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch ihre Gewinne deutlich ausgebaut. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future zog bis zum späten Nachmittag um 0,86 Prozent auf 131,51 Punkte an und reagierte damit klar positiv auf Inflationsdaten aus den USA. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,55 Prozent.

In den USA hat sich der Preisauftrieb im Dezember zwar wie erwartet verstärkt. Die Kerninflationsrate ohne Energie und Nahrungsmittel aber war überraschend niedriger als erwartet. Damit würden Hoffnungen am Leben gehalten, dass die US-Notenbank Fed im Laufe des Jahres zumindest moderat die Zinsen senkt, sagte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank.

Bereits im frühen Handel waren die Renditen an den Anleihemärkten europaweit und insbesondere in Großbritannien unter Druck geraten, nachdem sich die Inflation im Vereinigen Königreich im Dezember überraschend abgeschwächt hatte. Dies dämpfte Befürchtungen hinsichtlich des anhaltenden Preisdrucks in dem Land ab. Am Markt wurden daraufhin weitere Zinssenkungen der Bank of England eingepreist.

In den Hintergrund rückte die Nachricht, dass die deutsche Wirtschaft 2024 das zweite Jahr in Folge geschrumpft ist. Dies sollte zwar niemanden überraschen, schrieb Robin Winkler, Deutschland-Chefvolkswirt der Deutschen Bank. Was allerdings Sorge bereite, sei, dass die Wirtschaftsleistung laut Statistischem Bundesamt im vierten Quartal wahrscheinlich rückläufig war. Falls sich dies bestätigen sollte, hätte die deutsche Konjunktur zu Beginn des Winters nochmal an Schwung verloren. Die politische Unsicherheit in Berlin und in Washington dürfte dabei ein wichtiger Faktor gewesen sein./la/jha/