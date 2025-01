Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



15.01.2025 / 17:48 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Jürgen Nachname(n): Kellerhals

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

CECONOMY AG

b) LEI

5299001X9L42HXEBCZ51

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007257503

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 2.476 EUR 27919.376 EUR 2.42 EUR 1798.06 EUR 2.422 EUR 3056.564 EUR 2.424 EUR 1662.864 EUR 2.426 EUR 10179.496 EUR 2.428 EUR 10998.84 EUR 2.43 EUR 37203.30 EUR 2.432 EUR 13458.688 EUR 2.434 EUR 9305.182 EUR 2.436 EUR 9500.40 EUR 2.438 EUR 10090.882 EUR 2.44 EUR 62373.72 EUR 2.442 EUR 10566.534 EUR 2.444 EUR 12989.86 EUR 2.446 EUR 9353.504 EUR 2.448 EUR 7314.624 EUR 2.45 EUR 7161.35 EUR 2.452 EUR 59917.072 EUR 2.456 EUR 17246.032 EUR 2.458 EUR 35287.048 EUR 2.47 EUR 9502.09 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 2.4459 EUR 366885.4860 EUR

e) Datum des Geschäfts

14.01.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR





