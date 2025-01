Michael McGee übernimmt CEO-Posten von Dr. Mark Ostwald

Michael McGee trat 2022 als COO ins Unternehmen ein

Freudenberg Medical, ein weltweit tätiger Partner für Design, Entwicklung und Herstellung von Medizinprodukten und biopharmazeutischen Lösungen, hat einen strategischen Führungswechsel angekündigt. Mit Wirkung zum 1. Januar 2025 hat Michael McGee, bisheriger COO, die Rolle des Chief Executive Officer übernommen und damit die Nachfolge von Dr. Mark Ostwald angetreten, der in eine andere Führungsposition innerhalb der Freudenberg-Gruppe wechselt.

Freudenberg Medical CEO, Michael McGee, takes the reins from outgoing CEO Dr. Mark Ostwald (Photo: Business Wire)

Michael McGee kam im Jahr 2022 als COO zu Freudenberg Medical und bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Medizintechnologiebranche mit. Seine Ernennung zum CEO belegt Freudenbergs Priorisierung von Kontinuität, den Fokus auf die Unternehmenswerte und die langfristige Strategie.

Unter der Führung von Michael McGee wird Freudenberg Medical weiterhin die Kundenorientierung in den Vordergrund stellen und in fortschrittliche Technologien, Mitarbeiter und Prozesse investieren. "Seit meinen ersten Tagen bei Freudenberg Medical inspirieren mich unsere Unternehmenswerte und unser talentiertes globales Team mit seiner ausgewiesenen Material- und Technologiekompetenz. Gemeinsam werden wir auf diesem starken Fundament aufbauen und so bedeutende Fortschritte im Gesundheitswesen vorantreiben", sagte McGee. "Wir werden weiterhin konsequent in strategische Partnerschaften investieren und den Erfolg unserer Kunden in den Vordergrund stellen."

Dr. Mohsen Sohi, CEO der Freudenberg-Gruppe und Sprecher der Unternehmensleitung, sagte zum Führungswechsel: "Michael McGee hat bereits bewiesen, dass er herausragende Ergebnisse liefert und Erfolg erzielen kann. Der Vorstand ist zuversichtlich, dass Freudenberg Medical unter seiner Führung weiter wachsen, innovativ sein und florieren wird."

Der bisherige CEO Dr. Mark Ostwald war 16 Jahre lang in verschiedenen Führungspositionen für Freudenberg Medical tätig. Während seiner Zeit im Vorstand verdoppelte das Unternehmen seinen Jahresumsatz, erweiterte seine globale Produktionsfläche um ein Drittel und integrierte drei Joint Ventures. "Mark Ostwalds Führungsqualitäten haben maßgeblich zum Erfolg von Freudenberg Medical beigetragen. Seine strategische Vision und sein Engagement haben den Ruf des Unternehmens als zuverlässiger strategischer Partner in der Medizintechnologie- und Pharmaindustrie gefestigt", fügte Dr. Mohsen Sohi hinzu.

"Es war eine Ehre und ein Privileg, dieses herausragende Unternehmen zu leiten", sagte Ostwald. "Michael setzt sich leidenschaftlich für unsere Strategie und unsere Werte ein, fördert unsere Mitarbeitenden und liefert hochqualitative Produkte, die das Leben von Patienten verbessern. Ich bin überzeugt, dass Michael die richtige Person ist, um Freudenberg Medical auf die nächste Erfolgsstufe zu führen."

Über Freudenberg Medical

Freudenberg Medical ist ein strategischer CDMO-Partner, der Medizintechnologie- und Pharmaunternehmen hochqualitative Lösungen anbietet von der Idee bis zu Markteinführung und Serienproduktion. Mit mehr als 2.800 Mitarbeitenden an 11 globalen Produktionsstandorten in den wichtigsten MedTech-Zentren und ausgewiesener Material- und Technologiekompetenz bietet Freudenberg Medical ein breites Portfolio an vertikal integrierten Produkten und Services: von minimal-invasiven Lösungen einschließlich komplexer Katheter, Hypotubes, steuerbarer Schäfte, Griffe sowie hydrophilen- und Medikamentenbeschichtungen bis hin zu Präzisionsspritzguss, Zwei-Komponenten- und Mikrospritzguss, fortschrittlichen Extrusionsverfahren und Lösungen für intelligente Medizinprodukte.

www.freudenbergmedical.com

Freudenberg Medical ist Teil der Über die Freudenberg-Gruppe, ein globales Technologieunternehmen, das seine Kunden und die Gesellschaft durch wegweisende Innovationen nachhaltig stärkt. Gemein-sam mit Partnerinnen und Partnern, Kundinnen und Kunden sowie der Wissenschaft entwickelt die Freudenberg-Gruppe technisch führende Produkte, exzellente Lösungen und Services für rund 40 Marktsegmente und für Tausende von Anwendungen: Dichtungen, schwingungstechnische Komponenten, Batterie und Brennstoffzelle, technische Textilien, Filter, Reinigungstechnologien und -produkte, Spezialchemie und medizintechnische Produkte. Innovationskraft, starke Kundenorientierung sowie Diversity und Teamgeist sind die Eckpfeiler der Unternehmensgruppe. Der Exzellenzanspruch, Verlässlichkeit und proaktives, verantwortungsvolles Handeln gehören zu den gelebten Grundwerten in der 175-jährigen Unternehmensgeschichte. Im Jahr 2023 beschäftigte die Freudenberg-Gruppe mehr als 52.000 Mitarbeitende in rund 60 Ländern und erwirtschaftete einen Umsatz von mehr als 11,9 Milliarden Euro.

www.freudenberg.com

