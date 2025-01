© Foto: Frank Molter - picture alliance

Der Hersteller von Operationsrobotern Intuitive Surgical hat beeindruckende Quartalszahlen präsentiert. Die Aktie klettert auf ein neues Rekordhoch.Eine der beeindruckendsten und hierzulande noch immer recht unbekannten Wachstumstories ist die von Intuitive Surgical. Das Unternehmen stellt Operationsroboter her, die Chirurginnen und Chirurgen weltweit sowohl bei Routine- als auch bei aufwändigen Eingriffen unterstützen. Das Geschäftsmodell ist lukrativ, denn Intuitive Surgical verdient nicht nur am Verkauf der Geräte, sondern auch an deren Wartung und Instandhaltung sowie am Verkauf von Verbrauchsmaterialien. Die Kursentwicklung spricht eine eindeutige Sprache: Mit einem Plus von 868 …