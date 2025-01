Der weltweit führende Anbieter von Satelliten-Flachantennen Kymeta www.kymetacorp.com gab heute die Bestellung von zwei neuen Mitgliedern, James Geurts und Elizabeth Kimber, in seinen Beirat bekannt.

Der ehrenwerte James Geurts, den die meisten als Hondo kennen, verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Führungserfahrung im Bereich der nationalen Sicherheit, einschließlich seiner Tätigkeit als Unterstaatssekretär der US Navy, der zweithöchste zivile Posten im Ministerium, der für die effizienten globalen Geschäftsabläufe des Teams der US Navy und des Marine Corps verantwortlich ist. Von 2017 bis 2021 war er nach seiner Ernennung durch den Präsidenten und der einstimmigen Bestätigung durch den Senat als stellvertretender Sekretär der Marine für Forschung, Entwicklung und Beschaffung tätig. Seit seinem Ausscheiden aus dem Regierungsdienst arbeitet Geurts intensiv an der Verbesserung der industriellen Verteidigungsbasis der Nation und berät Teams aus dem öffentlichen und privaten Sektor in den Bereichen Skalierbarkeit, Agilität, Innovation, Teamarbeit, Talententwicklung und Führung.

"Ich habe einen großen Teil meiner Karriere dem Dienst an unserer Nation und der Führung von Teams in komplexen Umgebungen, in denen viel auf dem Spiel steht, gewidmet und fühle mich sehr geehrt, Kymeta als Berater beizutreten", sagte James Geurts. "Ihr Engagement für Innovation, operative Exzellenz und Führung deckt sich eng mit den Prinzipien, die ich während meiner Dienstzeit hochgehalten habe. Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen und Erkenntnisse einzubringen, um das kontinuierliche Wachstum und den Erfolg des Unternehmens im Dienste seiner Kunden, Stakeholder und Gemeinden zu fördern."

Elizabeth (Beth) Kimber ist eine 37-jährige Veteranin der Central Intelligence Agency (CIA), die ihre Karriere als Deputy Director of CIA for Operations (DDO) abschloss und die weltweiten HUMINT-Operationen und verdeckten Einsätze der CIA leitete. Zudem war sie als stellvertretende Direktorin der CIA tätig, als stellvertretende Direktorin der CIA für Europa und Eurasien, als stellvertretende Direktorin des National Clandestine Service sowie als Leiterin der Abteilung für Sondereinsätze im Counterterrorism Center. Sie verbrachte 18 Jahre im Außendienst, unter anderem in Positionen als Chief of Station/DNI-Vertreterin. Im Jahr 2022 kam Kimber zu Two Six Technologies als Vice President of Intelligence Community Strategy. Außerdem ist sie Mitglied des Verwaltungsrats von ManTech.

"Ich habe meine Karriere der Unterstützung der nationalen Sicherheit gewidmet und fühle mich geehrt, Teil des Kymeta-Beirats zu sein und dabei zu helfen, den nationalen Sicherheitspartnern die bahnbrechenden Technologien und Lösungen des Unternehmens zu präsentieren", sagte Elizabeth Kimber. "Kymeta hat ein unerschütterliches Engagement für Innovation, Integrität und einen bedeutenden Einfluss auf die Branche gezeigt. Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen in den Bereichen Intelligence, Risikomanagement und organisatorische Führung zu nutzen, um den Auftrag des Unternehmens zu unterstützen und sein kontinuierliches Wachstum und seinen Erfolg in einer sich ständig weiterentwickelnden Welt zu fördern."

"Wir freuen uns sehr, Elizabeth und James in unserem Beirat begrüßen zu dürfen", sagte Rick Bergman, CEO und President von Kymeta. "Ihre Stimme und ihr Fachwissen sind perfekt geeignet, um Kymeta dabei zu helfen, unsere Idee der Sicherung der Zukunft durch innovative Technologie voranzutreiben. Ihre umfangreichen Erfahrungen im Verteidigungs- und Raumfahrtsektor sind perfekt geeignet, um unser Unternehmen in die nächste Wachstumsphase zu führen."

Über Kymeta

Kymeta revolutioniert die Satellitenkommunikation durch Intelligent Communications Platforms (ICPs). Das im Jahr 2012 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Redmond, Washington, nutzt modernste, auf Metamaterial basierende Wissenschaft, um robuste Konnektivität und erweiterte situative Wahrnehmung für kritische mobile Anwendungen zu entwickeln, herzustellen und bereitzustellen. Unterstützt durch US-amerikanische und internationale Patente ermöglichen die elektronisch gesteuerten Flachantennen von Kymeta nahtlose Kommunikation in Bewegung. Mit softwaredefinierten Lösungen, hybriden Multi-Netzwerk-Fähigkeiten und Edge-Processing integrieren wir Satelliten- und Mobilfunknetze und gewährleisten kontinuierliche Konnektivität in anspruchsvollen Umgebungen. Kymeta-Lösungen bedienen Kunden aus den Bereichen Regierung, Militär, Schifffahrt, Transport und öffentliche Sicherheit weltweit und bieten unterbrechungsfreie Konnektivität und räumliche Intelligenz jederzeit und überall. Mit über 150 Patenten gestaltet Kymeta die Zukunft der globalen Kommunikation und ist bestrebt, zuverlässige, effiziente und intelligente Konnektivitätslösungen für eine zunehmend mobile und vernetzte Welt bereitzustellen.

