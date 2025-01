DJ Aktien Schweiz mit Aufschlägen - US-Preisdaten stützen

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch mit Aufschlägen beendet. Rückenwind kam von günstigen US-Verbraucherpreisen. Zwar hat die Inflationsrate in den USA im Dezember in der Gesamtbetrachtung leicht zugenommen, doch entscheidend für den Aktienmarkt war der leichte Rückgang der Kernverbraucherpreise (ohne Energie und Lebensmittel). Damit sahen die Anleger wieder mehr Spielraum für künftige Zinssenkungen. Der SMI gewann 0,7 Prozent auf 11.782 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und zwei -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 18,24 (zuvor: 16,13) Millionen Aktien.

Tagessieger waren Geberit mit einem deutlichen Plus von 3,1 Prozent. Gefragt bei den Anlegern waren auch Finanztitel, nachdem in den USA Großbanken wie JP Morgen, Goldman Sachs und Citigroup starke Geschäftszahlen vorgelegt haben. So gewannen UBS 2,0 Prozent, Julius Bär rückten um 3,3 Prozent vor. Auch Versicherungswerte liefen gut. Zurich Insursance stiegen um 1,6 Prozent, Swiss Re und Swiss Life um 1,3 bzw. 1,4 Prozent.

Partners Group rückten um 1,0 Prozent vor. Der Vermögensverwalter hatte am Dienstag nach Handelsschluss erste Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 vorgelegt. Die Aktie des defensiven Index-Schwergewichts Nestle gab indessen 0,7 Prozent nach. Bei den beiden Pharmariesen stiegen die Roche-Papiere um 1,0 Prozent, Novartis gewannen 0,5 Prozent.

Im breiteren Markt gaben SGS 6,4 Prozent nach. Das Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsunternehmen führt Gespräche über einen Zusammenschluss mit Bureau Veritas aus Frankreich. Eine mögliche Fusion könnte mit Blick auf Marktanteile und Überschneidungen zu Bedenken führen, so Bernstein.

