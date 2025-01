In New York steht CITIGROUP mit + 7,1 % an der Spitze (S&P 500), begleitet von der BANK OF NEW YORK MELLON (+ 6,8 %) und WELLS FARGO (+ 6,0 %). Auch GOLDMAN SACHS schafft es in die Top 10 mit + 5,4 %. Im Vordergrund steht jeweils die gewaltige Gewinnentwicklung im Quartal.Nur scheinbar parallel laufen zwei Banken in London. Allen voran im FTSE 100 LLOYDS BANKING GROUP (+ 6,5 %), hier fokussieren sich die Anleger auf angekündigte Stellenstreichungen.Minimal dahinter BARCLAYS. Die Traditionsbank hat sich in den Run auf die deutsche COMMERZBANK eingeschaltet.Helmut GellermannBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf.