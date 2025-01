Die Energiewende und die Digitalisierung treiben den globalen Strombedarf in neue Höhen. Künstliche Intelligenz, E-Mobilität und Cloud-Technologien steigern die Nachfrage um bis zu 4 Prozent jährlich. Davon profitieren besonders die Aktien von US-Versorgern, die vom soliden Dividendenwert zur Wachstumsaktie aufsteigen. Das erklärt Portfoliomanager Volker Schilling von Greiff Capital Management. Er sieht dabei vor allem Unternehmen wie NextEra Energy, Dominion Energy und American Electric Power im Fokus. Diese Konzerne bedienen nicht nur den wachsenden Energiebedarf durch Rechenzentren und E-Mobilität, sondern profitieren auch von milliardenschweren Modernisierungen maroder Stromnetze. Dank Gesetzesinitiativen wie dem Inflation Reduction Act wird zudem energieintensive Industrie zurück in die USA geholt - ein zusätzlicher Wachstumsfaktor. Neben Einzelaktien bieten Fonds wie der "US Utilities Fund" von MFS Prudential eine breite Diversifikation. Doch Risiken bleiben: Niedrigere Energiepreise oder ein gedämpftes Wachstum könnten die Renditen schmälern. Dennoch, so Schilling: "Wer vom KI-Boom profitieren will, ohne auf überbewertete Tech-Aktien zu setzen, findet bei US-Versorgern eine attraktive Alternative." Jetzt das komplette Interview ansehen!