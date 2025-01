TEL AVIV (dpa-AFX) - Die israelische Regierung hofft, letzte Fragen zu einem Abkommen mit der islamistischen Hamas über eine Waffenruhe im Gazastreifen noch heute lösen zu können. Wie das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu mitteilte, seien in letzter Minute vorgebrachte Forderungen der Hamas von Israels Regierungschef erfolgreich abgewiesen worden. Es gebe "in dem Entwurf noch mehrere ungeklärte Klauseln und wir hoffen, dass die Details heute Abend finalisiert werden", hieß es in der Mitteilung.

Mehrere israelische Medien hatten zuvor berichtet, dass sich beide Seiten auf eine Waffenruhe und die Freilassung von Geiseln im Gegenzug für palästinensische Häftlinge geeinigt haben. Eine offizielle Bestätigung werde in den kommenden Stunden erwartet, hieß es. Das katarische Außenministerium, das monatelang als Vermittler tätig war, will nach eigenen Angaben auf einer Pressekonferenz über die Verhandlungen berichten. Das Außenministerium postete am Abend auf der Plattform X einen Link zu einer Live-Übertragung. Eine Uhrzeit nannte das Ministerium nicht./cmy/DP/zb