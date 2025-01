Neue Berichte verschaffen Geschäftsführern, Finanzvorständen, Rechtsabteilungsleitern und Führungskräften wichtige finanzielle Einblicke und Marktvergleiche, die Klarheit über die Anlegerrisiken schaffen.

Diligent, ein führendes GRC-SaaS-Unternehmen, gab heute die Zusammenarbeit mit der Market Intelligence-Abteilung von S&P Global bei der Einführung von Diligent Market Insights Reporting bekannt. Die auf S&P Capital IQ Pro-Daten gestützten Berichte bieten Unternehmensleitern und Führungskräften zeitnahe, kontextualisierte Einblicke in die globalen Finanzdaten und die Performance anderer Unternehmen der Branche, einschließlich Marktsentiment, Analystenkonsens, Entwicklungen bei anderen Unternehmen der Branche und Branchenanalysen, damit diese den Markt- und Anlegerrisiken immer einen Schritt voraus sind. Die Berichte werden innerhalb der Diligent One Platform, der führenden GRC-Plattform von Diligent, erstellt, die mehr als 1 Million Nutzer und 700.000 Vorstandsmitglieder und Führungskräfte in die Lage versetzt, bessere Entscheidungen zu treffen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250115096345/de/

(Graphic: Business Wire)

"Unternehmensleiter müssen sich heutzutage in einem zunehmend komplexen und schnelllebigen Risikoumfeld zurechtfinden", sagte Mark Davis, Vorstandsmitglied bei Yext (NYSE: YEXT) und Myriad Genetics (NASDAQ: MYGN), ehemaliger National Audit Leader von Deloitte Private und Leiter der Greater Tri-state IPO Services. "Um angesichts dieser Entwicklungen immer einen Schritt voraus zu sein, ist mehr erforderlich als das herkömmliche Berichtswesen. Es bedarf vielmehr zeitnaher, kontextualisierter Einblicke, die es den Führungskräften ermöglichen, Risiken zu antizipieren und Chancen zu ergreifen. Die Vorstände benötigen Hilfsmittel, die die Lücke zwischen Rohdaten und ausführbaren Erkenntnissen schließen, um fundierte, strategische Entscheidungen zu treffen."

Im heutigen schnelllebigen Geschäftsumfeld benötigen Vorstände und Führungskräfte von Aktiengesellschaften zeitnahe und relevante Finanzdaten, um fundierte Entscheidungen treffen zu können. Diligent Market Insights Reporting integriert die einzigartigen Finanzdaten von S&P Global Market Intelligence mit Diligent Boards, mit dem Ziel, von Branchenexperten erstellte Berichte über die Marktposition eines Unternehmens direkt den Vorständen und Führungskräfte verfügbar zu machen. Diese Integration ermöglicht eine straffere und zielgerichtetere Bereitstellung von Daten, so dass die Unternehmensleitung mehr Klarheit über die Anleger-Risiken erhält.

Die Vorteile der Diligent Market Insights-Berichte auf der Grundlage von S&P Capital IQ Pro-Daten sind unter anderem:

Zugriff auf die neuesten, umfassenden Marktdaten, u.a. Vergleiche mit anderen Unternehmen der Branche, Aktiencharts, zentrale Entwicklungen, Marktanalysen, Kursziele und Empfehlungen von Analysten sowie Analysen des Ertragssentiments.

Maßgeschneiderte Einblicke für Unternehmensleiter, CFOs, GCs und CEOs, die sicher und in einem vertrauten und einheitlichen Format im weltweit führenden Direktionsportal bereitgestellt werden.

Verbesserte Entscheidungsfindung durch die Ausstattung der Führungskräfte mit den Instrumenten, die sie benötigen, um dem Vorstand die richtigen Erkenntnisse und Zusammenhänge zu vermitteln und so dessen Fähigkeit, strategische Entscheidungen zu treffen, zu verbessern.

Nahtlose Integration in Diligent Boards, die es CFOs, Finanz- und Anleger-Relations-Teams ermöglichen, problemlos Daten aus einer einzigen Quelle zu ziehen, wichtige Entwicklungen zu kommentieren und mit den beteiligten Akteuren zu teilen.

Über die Diligent One Platform erhalten Kunden auch Zugriff auf andere Vorstandsberichtsintegrationen, um das Sammeln von Daten zu rationalisieren, Silos aufzuschlüsseln und klare Erkenntnisse zu gewinnen, die auf zuverlässigen, aktuellen Daten basieren.

"Diese Zusammenarbeit mit S&P Global Market Intelligence hebt unser Bestreben hervor, unseren Kunden ausführbare und zuverlässige Markteinblicke zur Verfügung zu stellen", sagte Brian Stafford, President und CEO von Diligent. "Market Insights Reporting wird die Art und Weise, wie Vorstände und Führungskräfte auf Finanzdaten zugreifen und diese nutzen, auf ein neues Niveau heben und sicherstellen, dass sie stets darauf vorbereitet sind, fundierte Entscheidungen zu treffen, die ihr Unternehmen voranbringen."

"Wir freuen uns, mit Diligent bei dieser innovativen Funktion zusammenarbeiten zu können", sagte Warren Breakstone, Global Head of Data Research bei S&P Global Market Intelligence. "Durch die Integration unserer finanziellen Einblicke in die Unternehmensführungstechnologie von Diligent helfen wir Vorständen und Führungskräften, die Komplexität des heutigen Finanzumfelds mit mehr Selbstvertrauen und Klarheit zu bewältigen."

Weitere Informationen zu Market Insights Reporting Powererd by S&P Global Market Intelligence finden Sie hier: https://www.diligent.com/lp/market-insights-reporting

Über Diligent

Diligent ist der führende GRC-SaaS-Anbieter, der mehr als 1 Million Nutzer und 700.000 Vorstandsmitglieder und Führungskräfte in die Lage versetzt, schneller bessere Entscheidungen zu treffen. Die Diligent One Platform ist Unternehmen behilflich, ihren gesamten GRC-Bereich einschließlich Governance, Risiko, Compliance, Audit und ESG zu vernetzen, um komplexe Risiken klar darzustellen, aufsichtsrechtlichen Veränderungen einen Schritt voraus zu bleiben und relevante Erkenntnisse bereitzustellen alles in einer konsolidierten Übersicht. Mehr erfahren Sie unter diligent.com.

Folgen Sie Diligent auf LinkedIn, X (Twitter) und Facebook.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250115096345/de/

Contacts:

Medienkontakt

Julia Stoyanov

Communications Director, Diligent

+1 (604) 669-4225

Jhanbury@diligent.com