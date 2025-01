Bitcoin vor neuem Allzeithoch? Crypto Rover sieht Durchbruch im Februar

Der bekannte Krypto-Influencer "Crypto Rover", der mit 172.000 YouTube-Abonnenten und über einer Million Followern auf X zu den einflussreichen Stimmen der Branche zählt, prognostiziert ein Bitcoin-Allzeithoch im Februar. Nach einer massiven Korrektur mit Liquidationen von Long-Positionen im Wert von 400 bis 500 Millionen US-Dollar scheint sich der Kurs nun bei 97.000 US-Dollar zu stabilisieren.

Technische Analyse deutet auf Aufwärtspotenzial

Historische Muster zeigen, dass Bitcoin zu Jahresbeginn oft stärkere Abwärtsbewegungen verzeichnet, gefolgt von einer kräftigen Rallye. Ein Durchbruch über die 120.000-Dollar-Marke mit anschließendem erfolgreichen Retest könnte neue Höchststände bestätigen.

Die technische Analyse wird durch fundamentale Faktoren gestützt, da sich Bitcoin weiterhin in einem klaren Bullenmarkt befindet. Aktuell wird ein zentraler Widerstandsbereich getestet, der in der Vergangenheit als wichtige Schlüsselmarke für größere Bewegungen diente.

Wall Street Pepe im vielversprechenden Presale

Der Meme-Coin Wall Street Pepe ($WEPE) hat bereits über 48,5 Millionen US-Dollar im Presale eingesammelt. Mit über 30 Milliarden Token im Staking bei einer APY von 27 Prozent und einer siebenttägigen Handelssperre nach dem Launch verspricht das Projekt hohe Preisstabilität.

Die wachsende Nachfrage spiegelt sich in täglichen Investitionen von knapp einer Million US-Dollar wider. Mit einem aktuellen Preis von 0,00036648 US-Dollar pro Token und einer bevorstehenden Preiserhöhung in weniger als 48 Stunden wächst das Interesse der Investoren weiter.

Direkt zu Wallstreet Pepe

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.