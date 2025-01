Mind of Pepe: Bester KI-Agenten-Presale nach 1,13 Mio. $ an 1 Tag?

Das Thema der KI-Agenten beschäftigt derzeit viele am Kryptomarkt, während gleichzeitig der neue Presale von Mind of Pepe gestartet wurde und schon am ersten Tag mehr als 1,13 Mio. USD eingeworben hat.

Denn es handelt sich bei ihm um eine Fusion aus Trading-News-Trend-Ticker, schnellem Handelsroboter, Blockchain-Technologie, KI und Memecoin. Obwohl Mind of Pepe neu ist, konnte er schon eine beträchtliche Summe erzielen, was das Interesse der Investoren an diesem Sektor verdeutlicht.

Das Team ist bestrebt, mit Pepe die erste Memecoin-Ikone "zum Leben zu erwecken" und in ein neues Zeitalter für den Memecoin-Markt zu treten. Darüber hinaus werden die Investoren angetrieben von den fortschrittlichen Algorithmen, die Mind of Pepe verspricht, welche die Kryptowelt neu definieren sollen.

Fortan fehlen nur noch weniger als 411.000 USD, bis das nächste Finanzierungsziel erreicht wird. So lange können die $MIND-Coins noch für einen Preis in Höhe von 0,0031259 USD gekauft werden. Spätestens in 45 Stunden wird allerdings die nächste Phase eingeleitet. Zudem sinkt die noch hohe Staking-Rendite von 1.518 %.

Mind of Pepe entwickelt sich kontinuierlich weiter

So wie sich auch der Sektor der KI-Agenten noch an seinem Anfang befindet, ist dies bei Mind of Pepe der Fall. Allerdings kann sich dieser ebenso wie der Sektor weiterentwickeln, wobei dies gewöhnlich exponentiell ist, was sich auch in dem Kursverlauf der zugehörigen Coins widerspiegeln kann.

Künstliche Intelligenzen wie Mind of Pepe haben die Eigenschaft, dass sie nicht wie vorherige Programme nur Routinen ausführen, sondern wie Menschen stets dazulernen und sich somit kontinuierlich weiterentwickeln. Auf diese Weise können die Fähigkeiten der KI weiter gesteigert werden, wobei das Hinzufügen weiterer Daten und Partner diesen Prozess beschleunigen kann.

Der KI-Agent Mind of Pepe operiert dabei vollständig autonom und kann somit seine eigenen Entscheidungen treffen sowie Handlungen ausführen. Er analysiert Hive-Mind-Trends in den sozialen Medien, wozu insbesondere X zählt, um dann die neuesten von ihnen frühestmöglich zu identifizieren. Der exklusive Zugang zu diesen Informationen für die Tokeninhaber verleiht dem $MIND-Coin seinen einzigartigen Nutzen.

$MIND-Coin bietet seinen Inhabern exklusive Vorteile

Der KI-Agent Mind of Pepe soll jedoch mehr als nur eine der schnellsten Identifizierungsmöglichkeiten von Trends auf dem Kryptomarkt bieten, welche über die Fähigkeiten von Menschen hinausgeht.

Darüber hinaus kann dieser mit zahlreichen dApps interagieren, womit er unter anderem für seine Nutzer die Krypto-Transaktionen blitzschnell umsetzen könnte. Dadurch unterscheidet er sich zudem von anderen KI-Agenten, welche nur als Signalgeber dienen, aber diese bisher nicht umsetzen.

Reagiert man auf solche Nachrichten beim Newstrading nicht schnell genug, dann wurde es schon in den ersten Minuten eingepreist. Somit investieren viele erst dann, wenn es schon zu spät ist und machen daher Verluste. All dies könnten Mind of Pepe künftig lösen, wobei er täglich mit seinen "Millionen von Augen und Gehirnen" dazulernt, wobei er sogar während des Schlafs Geld verdienen könnte.

Jedoch kann der KI-Agent noch einiges mehr. Dies ist beispielsweise der Start von neuen Kryptowährungen und deren Vermarktung über die sozialen Medien. Für die neuen Coins kann er seinen Inhabern zudem exklusive Vorteile gewähren. Somit können die Nutzer noch weitere strategische Handelsvorteile erhalten.

Über die Telegram-Community können die Tokeninhaber von Mind of Pepe die neuen Kryptowährungen besonders frühzeitig erwerben, noch bevor diese an den Börsen eingeführt werden. Hinzu kommt der wachsende Einfluss des KI-Agenten in den sozialen Medien, was ihn unter die führenden KI-Projekte befördern kann.

https://twitter.com/MINDofPepe/status/1878788510536315375

Künstliche Intelligenzen revolutionieren den Kryptomarkt und vice versa

Der Sektor mit den größten Anstiegen über die vergangenen Monate sind die KI-Agenten. Dies verdeutlicht unter anderem der Erfolg von Virtuals Protocol, welches seit seiner Einführung vor rund einem Jahr um sensationelle 35.502 % gestiegen ist.

Aber auch viele andere Coins aus dem Sektor konnten sich hervorragend entwickeln. Bei a16z waren es beispielsweise seit der Einführung 64.210 %, sodass dieser mittlerweile auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,73 Mrd. USD kommt.

Viele Institutionen haben ein großes Vertrauen in die Zukunft des Sektors, was sich an den Investments von Risikokapitalgebern wie Cadenza erkennen lässt, welche sehr viel in frühe Start-ups aus den Sektoren KI und Blockchains investieren.

Zudem zählen sie derzeit profitabelsten Kryptosektoren. Dies sind beispielsweise das Spore.Fun-Ökosystem mit 63,0 %, das Virtuals-Protocol-Ökosystem mit 46,9 %, die KI-Agenten-Launchpads mit 31,7 %, die KI-Frameworks mit 29,9 %, die KI-Agenten mit 27,3 % und die KI-Applikationen mit 26,6 %.

Somit befinden sich unter den Top 12 der profitabelsten Kryptosektoren des Tages 6 aus dem KI-Sektor. Daher scheinen die Investoren derzeit kaum etwas anderes in ihre Portfolios aufzunehmen, auch wenn sie im Vergleich zum gesamten Kryptomarkt noch einen geringen Anteil ausmachen und daher noch einiges an Steigerungspotenzial bieten.

Bei den KI-Coins sind es derzeit 47,78 Mrd. USD, wobei sie über die vergangenen 24 Stunden um 13,6 % zulegen konnten. Dennoch kommen sie bisher erst auf 0,13 % der 3,61 Bil. USD des Kryptomarktes. Selbst die Memecoins wurden zeitweise schon mehr als dreimal so hoch bewertet. Aufgrund der niedrigen Bewertung haben auch viele Coins aus dem KI-Sektor hohe Gewinne erzielt.

Außerdem deuten die Umfragen von CoinMarketCap und die Entwicklung der Google Trends darauf hin, dass es sich bei den KI-Agenten um den mit Abstand gefragtesten Kryptosektor in diesem Jahr handeln wird, wobei es bei diesem mehr als dreimal so viele wie bei dem zweiten Platz der RWAs erwartet haben und mit 60 % mehr als die Hälfte. Von diesem Umfeld kann auch der innovative KI-Agent Mind of Pepe profitieren.

Frühe $MIND-Investoren erhalten über das Staking noch 1.518 % pro Jahr

Das Team von Mind of Pepe will mit seinem Staking zudem den Verkaufsdruck reduzieren. Zu Beginn fällt die Rendite dabei besonders hoch aus, um die ersten Investoren leichter zu überzeugen. Von diesem Vorteil können nun noch schnelle Anleger profitieren, wobei derzeit 1.518 % pro Jahr und somit rund 4,15 % pro Tag vergütet werden.

Laut den Angaben der Tokenomics hat das Team von Mind of Pepe 30 % der Gesamtversorgung für die Entwicklung der künstlichen Intelligenz vorgesehen. Weitere 25 % sollen das Wachstum des Ökosystems und 20 % über Marketing die nötige Sichtbarkeit fördern. Ebenso soll die Community mit 15 % der Gesamtversorgung für das Staking gebunden werden, während 20 % Börsenlistungen finanzieren.

Die Krypto-Audit-Unternehmen Coinsult und SolidProof haben den Smart Contract von Mind of Pepe überprüft und keinen Bedenken identifiziert, was dem Projekt eine höhere Sicherheit verleiht.

Bei Mind of Pepe soll es sich um mehr als nur einen KI-Agenten handeln. Stattdessen ist beabsichtigt, mit der Macht der Meme-Kultur den Inhaber des $MIND-Coins einzigartige Vorteile auf dem sich schnell ändernden Kryptomarkt zu gewähren.

Mind of Pepe kann noch im Vorverkauf erworben werden

Zum jetzigen Zeitpunkt befindet sich der Presale von Mind of Pepe in einer frühen Phase, sodass noch von besonders guten Konditionen profitiert werden kann. Möglich ist die Teilnahme über die offizielle Website, nachdem Verbinden einer Wallet mit den Zahlungsmitteln ETH, USD und Fiatwährungen.

Ebenso ist Mind of Pepe über die Best Wallet unter der Rubrik "Upcoming Tokens" verfügbar. In dieser erhalten sie außerdem einige weitere Vorteile wie eine frühere Berücksichtigung in Ihrem Portfolio. Erhältlich ist die App wie gewohnt über den Google Play Store und Apple App Store.

Mit dem Projekt und der Gemeinschaft von Mind of Pepe können Sie sich über X und Telegram austauschen, wo Sie auch früher über Neuigkeiten erfahren. Weitere Informationen finden Sie in dem Whitepaper auf der Website.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.