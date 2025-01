Die heute nur minimal niedriger ausgefallenen Daten zur Inflation in den USA haben praktisch Null Einfluß auf die Sicht der Fed in Richtung Zinsen (die wird absehbar nicht agieren bis klar ist, was Trump bringen wird), sorgen aber an der zuvor überverkauften Wall Street für Euphorie. A propos Euphorie: der Dax heute mit neuem Allzeithoch ...

