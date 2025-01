NEW YORK (dpa-AFX) - Der Jüdische Weltkongress sieht in dem ausgehandelten Gaza-Deal zwischen Israel und der islamistischen Hamas einen "Hoffnungsschimmer". "Wir drängen darauf, dass die Vereinbarung voll umgesetzt wird", sagte Ronald Lauder, Präsident des Jüdischen Weltkongresses (WJC) laut Mitteilung in New York. Der WJC sieht sich als Vertretung der nicht in Israel lebenden Juden./cah/DP/zb