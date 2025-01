NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando nach überraschend vorgelegten Eckdaten für das vergangene Jahr auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) dürfte demnach besser als am Markt bislang erwartet ausfallen, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zu verdanken sei dies wohl einem starken Kundenwachstum, starken Preisen und besserer Kostenentwicklung, wodurch höhere Marketingausgaben mehr als kompensiert worden seien. Die Aktie des Internet-Modehändlers steht auf Chamberlains Liste der "Global Top 30 Best Ideas"./ajx/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2025 / 13:29 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2025 / 13:29 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000ZAL1111