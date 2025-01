NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Vereinbarung über eine Waffenruhe im Gazastreifen zwischen Israel und der islamistischen Hamas haben die Vereinten Nationen ihre Unterstützung bei der Umsetzung angeboten. "Die Vereinten Nationen stehen bereit, um die Umsetzung der Vereinbarung zu unterstützen, und die Lieferung von anhaltender humanitärer Hilfe an die unzähligen Palästinenser, die weiter leiden, hochzufahren", sagte UN-Chef António Guterres vor Journalisten und Journalistinnen in New York.

Das Abkommen über eine Waffenruhe und die Freilassung von Geiseln sei ein "entscheidender erster Schritt", sagte Guterres weiter. "Ich rufe alle Beteiligten und alle relevanten Partner dazu auf, diese Chance zu nutzen, einen glaubhaften politischen Weg hin zu einer besseren Zukunft für Palästinenser, Israelis und die gesamte Region zu etablieren."/cah/DP/zb