Das war der Handelstag, 15.01.25: Niedrigere Kerninflation sorgt für Optimismus an der Wall Street

Die amerikanischen Indizes steigen heute aufgrund der niedrigeren Kerninflation im Dezember stark an. Der S&P 500 ist um über 1,5 - gestiegen, während der Nasdaq 100 um fast 2,0 - zulegt. Die heutigen Gewinne an der Wall Street sind die höchsten seit der Sitzung nach den Wahlen in den USA im November 2024.