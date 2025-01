US-Abgeordneter hat einen neuen Gesetzentwurf für eine strategische Bitcoin-Reserve eingebracht

Seit November des vergangenen Jahres ist klar, dass eine neue Ära für den Kryptomarkt anbrechen könnte. Das liegt vor allem daran, dass die Partei Trumps, die Republikaner, aus lauter Krypto-Enthusiasten zu bestehen scheint. Und diese bringen immer öfter einen speziellen Vorstoß ein: Eine strategische Bitcoin-Reserve. Die Auswirkungen einer solchen Reserve wären gewaltig, doch wie wahrscheinlich ist ihr Erscheinen?

Wird die strategische Bitcoin-Reserve noch in diesem Jahr eingeführt?

Während bereits Pläne für eine nationale Bitcoin-Reserve diskutiert werden, was deren Erscheinen früher oder später sehr wahrscheinlich macht, gibt es auch immer mehr Bundesstaaten, die eine eigene Bitcoin-Reserve einführen möchten. Ein Politiker, der sich derzeit sehr stark in dem Bereich engagiert, ist Cody Maynard.

Der mit 38 Jahren eher junge Abgeordnete hat seit 2022 einen Sitz im Repräsentantenhaus von Oklahoma. Dabei hat er sich immer wieder mit innovativen Gesetzentwürfen hervorgetan, wie einer Förderung von Spenden an Schwangerschaftszentren über steuerlich absetzbare Gutschriften. Sein neuestes Projekt soll aber offenbar die strategische Bitcoin-Reserve werden.

NEW: Representative Cody Maynard has proposed a Strategic Bitcoin Reserve Bill for the state of Oklahoma. pic.twitter.com/afYwCHKmWF - Cointelegraph (@Cointelegraph) January 15, 2025

Heute wurde bekannt, dass Cody Maynard bereits einen konkreten Gesetzentwurf im Repräsentantenhaus von Oklahoma eingebracht hat. Da die republikanische Partei in dem US-Bundesstaat 81 der insgesamt 101 Sitze hält, ist es auch sehr wahrscheinlich, dass der Gesetzentwurf Zustimmung erhalten wird. Oklahoma gehört zwar mit nur etwas über 4 Mio. Einwohnern zu den eher dünn besiedelten US-Bundesstaaten, dennoch könnte eine strategische Bitcoin-Reserve einiges an Geldern in den Kryptomarkt spülen. Außerdem könnte Oklahoma eine Vorreiterrolle einnehmen.

Denn wenn andere Bundesstaaten an einem realen Beispiel sehen, welche gewaltigen Vorteile eine strategische Bitcoin-Reserve bringt, könnte sie das ebenfalls dazu motivieren, ebenfalls Bitcoins mit ihren Staatsgeldern zu kaufen. Für den Bitcoin könnte das bedeuten, dass ebenso viele finanzielle Mittel in die Marktkapitalisierung fließen wie mit der Einführung der Bitcoin-Spot-ETFs. Vielleicht sogar noch mehr. Damit könnte dem Kryptomarkt die stärkste Phase von Liquiditätszuflüssen aller Zeiten bevorstehen. Anleger könnten dabei mit verschiedenen Coins hohe Gewinne erzielen. Einer davon könnte Flockerz ($FLOCK) sein.

Wird sich die Bitcoin-Rallye auf Flockerz auswirken?

Bei einer strategischen Bitcoin-Reserve werden natürlich im ersten Schritt nur Bitcoins gekauft und dann ähnlich wie Gold oder Barreserven im Staatsschatz gehalten. Davon profitiert der Bitcoin natürlich durch die gewaltigen Liquiditätszuflüsse am stärksten. Doch wenn der Bitcoin steigt, steigen andere aussichtsreiche Coins oft mit an. Und Flockerz gehört laut verschiedenen Analysten zu den interessantesten neuen Coins auf dem Kryptomarkt. Das Projekt bietet seinen Anlegern nämlich zahlreiche Funktionen und Vorteile, die auf ein hohes Kurspotenzial schließen lassen.

(Flockerz bietet seinen Investoren zahlreiche innovative Vorteile wie eine in dieser Form einzigartige Vote-to-Earn-Funktion - Quelle: flockerz.com)

Was Flockerz einzigartig macht, ist die eigens für den Coin kreierte Vote-to-Earn-Funktion. Bei dieser erhalten Anleger Token dafür, dass sie an Abstimmungen teilnehmen. Bei diesen Abstimmungen wird über alle Fragen und Maßnahmen über den weiteren Verlauf des Projekts wie etwa Token-Burns und Ähnliches abgestimmt. Damit liegt der Coin von Anfang an in den Händern der Community. Wahrscheinlich ist das der Grund, weshalb diese Community derzeit rasant wächst. Über 35.000 Anleger folgen der Entwicklung des Projekts bereits auf X (ehemals Twitter) und Telegram.

Noch können $FLOCK-Token zu einem niedrigen Kurs im ICO gekauft werden. Allerdings endet dieses in wenigen Tagen und Analysten gehen davon aus, dass der Kurs nie wieder auf ein so tiefes Niveau fällt. Für Anleger könnte der bald endende Vorverkauf also die letzte Chance für einen günstigen Einstieg bei Flockerz vor der möglichen Kursexplosion sein.

