15. Januar 2025 - Mogotes Metals Inc. (TSXV: MOG, FSE:AY4) ("Mogotes" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mogotes-metals-inc/ - gibt eine marktübliche Option für den Erwerb von Mineralkonzessionen in Chile bekannt, die zusätzliche 1303 Hektar des Kupfer-Gold-Silber-Distrikts Vicuña sichert. Die Claims grenzen an das Grundstück von Filo Corp. und das Projekt Filo Sur des Unternehmens an, wodurch Mogotes die Kontrolle über die südliche Projektion des produktiven Kupfer-Gold-Silber-Trends Filo Del Sol erhält. Mogotes ist stolz darauf, mit Compañía Minera del Pacífico ("CMP") bei diesem Optionsabkommen zusammenzuarbeiten.

a) Am 15. Januar 2025 unterzeichnete Option zum Erwerb von Claims in Chile mit einer Gesamtfläche von 1303 Hektar im Vicuña-Kupfer-Gold-Silber-Distrikt

b) Die Claims grenzen an die Pachtgebiete der Filo Corp. 1,2 km südlich ihres kürzlich gemeldeten Bohrabschnitts FSDH116, der 610,0 m mit 0,39 g/t Au, 0,15 % Cu und 2,2 g/t Ag aus 22,0 m* ergab, und grenzen an das Projekt Filo Sur des Unternehmens in Argentinien.

c) Diese Claims sichern Erweiterungen der hoch priorisierten Kupfer-Gold-Ziele Meseta und Cumbre von Mogotes, die noch nie systematisch erkundet und nicht durch Bohrungen erprobt wurden und einen Schwerpunkt der zukünftigen Explorationsbemühungen des Unternehmens bilden werden.

d) Mogotes kontrolliert nun etwa 10.000 Hektar an Claims innerhalb des miozänen Abschnitts des metallogenen Gürtels Vicuña und kontrolliert die südliche Projektion Filo Del Sol Kupfer-Gold-Silber-Trends.

CEO, Allen Sabet, erklärte:

"Das ist ein Coup für Mogotes, wir haben uns gerade die direkte Streikprojektion des Filo Del Sol Trends gesichert.

Das Landpaket, das Gegenstand der Optionsvereinbarung ist, grenzt an die Grundstücksgrenze des Projekts Filo Del Sol (FDS) von Filo Corp., das Gegenstand eines kürzlichen Übernahmeangebots von BHP und Lundin Mining in Höhe von 4,5 Mrd. $ war und wo Filo vor kurzem die Ergebnisse des Bohrlochs FDSH116 bekannt gab, das sich nur 1,2 km nördlich unserer Grundstücksgrenze auf einem neuen Gold-Kupfer-Projekt befindet.

Damit verfügen wir über eine konsolidierte Reihe von Zielen und können uns nun noch stärker auf die Erweiterung unserer vorrangigen Meseta- und Cumbre-Ziele (High Sulfidation Epithermal (HSE) und Porphyry Copper (PCD)) in Chile konzentrieren.

Die Erkundung dieser aussichtsreichen Zielgebiete wurde in Erwartung des Abschlusses unserer laufenden Konsolidierungsbemühungen verschoben.

Jetzt, da dieser Schlüsselbereich des Filo Del Sol Trends konsolidiert ist, sind wir gestärkt und bereit, in diesen vorrangigen Zielgebieten mit Volldampf voranzuschreiten!"

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die oben angeführten Informationen bezüglich des Grundstücks Filo del Sol der Filo Corp. in dieser Pressemitteilung aus öffentlich zugänglichen Informationen entnommen wurden. Das Unternehmen hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die Informationen über die angrenzenden Grundstücke zu verifizieren. Die Informationen zu diesen angrenzenden Grundstücken sind nicht unbedingt ein Hinweis auf die Mineralisierung auf dem Projekt Filo Sur und sollten nicht als verlässlich angesehen werden.

Besuchen Sie den unten stehenden Link für ein 3D-Fly-Through-Video, das das neue optionale Schadenpaket zeigt: https://vimeo.com/1046798665/2db8fe83cc

Optionsvereinbarung über CMP-Liegenschaften und umfangreiche Änderungen

Technische Zusammenfassung

Mit der Unterzeichnung der Option auf die CMP-Claims in Chile kontrolliert Mogotes nun etwa 10.000 Hektar an Claims auf seinem Projekt Filo Sur, das sich über einen Nord-Süd-Abschnitt des Vulkanbogens aus dem späten Oligozän bis zum Miozän erstreckt, der als Vicuña Metallogenic Belt1 entlang der chilenisch-argentinischen Grenzregion bekannt ist (Abbildung 1).

Der 25 bis 30 km lange Vicuña-Abschnitt des Gürtels, der überwiegend von NGEx Minerals und Filo Corp. kontrolliert wird, ist das Epizentrum der jüngsten großen Kupfer-Gold-Silber-Entdeckungen, die eine Reihe von epithermalen Kupfer-Gold-Silber-Lagerstätten aus dem mittleren Miozän (ca. 13 bis 17 Mio. Jahre1) in Los Helados, Lunanhuasi und Filo Del Sol enthalten. Nur 5 km weiter östlich in Argentinien beherbergt der Vicuña-Distrikt auch das etwas ältere Porphyr-Kupfer-Gold-Erschließungsprojekt Josemaria aus dem späten Oligozän bis frühen Miozän (24,9 Mio. Jahre2) von BHP und Lundin Mining.

In den letzten zwei Jahren hat Mogotes systematisch ein etwa 10.000 Hektar großes Claim-Paket bei Filo Sur konsolidiert und optioniert, das die südliche Projektion des Vicuña-Gürtels beherbergt und möglicherweise auch die Projektion des Mineralgürtels aus dem mittleren Miozän und dem späten Oligozän bis frühen Miozän beherbergt.

Das CMP-Optionsgeschäft sichert ein Schlüsselsegment des Vicuña-Gürtels aus dem mittleren Miozän, das die direkte südliche Projektion des Kupfer-Gold-Silber-Trends Filo Del Sol und den Schnittpunkt mit der großen transorogenen Mucho-Muerto-Verwerfungszone beherbergt, die nach Ansicht des Managements eine wichtige Rolle bei der Lokalisierung der Mineralisierung entlang des Gürtels spielen könnte (Abbildung 2).

Die jüngsten Bohrungen der Filo Corp. zeigen, dass die Mineralisierung von Filo Del Sol im Süden ihrer Claims weiterhin offen ist. Das vor kurzem gemeldete Bohrloch FSDH116 ergab 610,0 m mit 0,39 g/t Au, 0,15 % Cu und 2,2 g/t Ag auf 22,0 m3. Dieses Bohrloch befindet sich nur 1,2 km nördlich der Grundstücksgrenze von Mogotes Filo Sur und den vorrangigen Zielen des Unternehmens Meseta und Cumbre.

Mogotes hat bereits berichtet, dass die Worldview3-Satelliten-Alterationsverarbeitung des Unternehmens, die nach Ansicht des Managements fortgeschrittene argillische/phyllische Alterationsmuster und großflächige Kupferanomalien im Boden auf dem Projekt Filo Sur zeigt, mit jenen auf dem angrenzenden Filo Del Sol-Trend übereinzustimmen scheinen (TSXV: MOG, 8. Juli 2024). Vicuña Exploration Update: Filo Sur Project - positive erste Ergebnisse von den New Filon Alunita- und Rincon-Projekten).

Auf dem vorrangigen Ziel Meseta, das sich an der Grundstücksgrenze zwischen Mogotes und Filo Corp. befindet, meldete das Unternehmen bereits zuvor Erkundungsproben mit Gesteinssplittern von bis zu 1,48 g/t Au und 3,6 g/t Ag aus schwammigen Silikastrukturen und Brekzien, die auf eine HSE-Edelmetallmineralisierung hinweisen (TSXV: MOG, 8. Juli 2024). Vicuña Explorations-Update: Filo Sur Projekt - positive erste Ergebnisse von den neuen Filon Alunita und Rincon Aussichten).

Die geophysikalischen Untersuchungen von Mogotes haben auch großflächige IP- und MT-Anomalien sowohl bei Meseta als auch bei Cumbre aufgezeigt, die auf eine verborgene Mineralisierung vom Typ HSE und PCD hinweisen könnten (TSXV: MOG, 8. Juli 2024). Vicuña Explorations-Update: Filo Sur Project - positive erste Ergebnisse von den New Filon Alunita und Rincon Aussichten). Bei beiden Zielen sind die geophysikalischen Anomalien mit der dazugehörigen Oberflächenalteration und Geochemie nach Westen hin offen und erstrecken sich möglicherweise bis zu den CMP-Claims, die im Rahmen dieses Optionsgeschäfts gesichert wurden (Abbildung 3).

Mogotes freut sich nun darauf, in dieser Saison sowohl die argentinische als auch die chilenische Ausdehnung der Ziele Meseta und Cumbre systematisch zu erkunden.

1 Perello, et al., 2023. Geology of Porphyry Cu-Au and Epithermal Cu-Au-Ag Mineralization at Filo del Sol, Argentina-Chile: Extreme Teleskopierung während der

2 Sillitoe, et al., 2019. Geologie der Porphyr-Kupfer-Gold-Lagerstätte Josemaría, Argentinien: Entstehung, Exhumierung und Verschüttung in zwei Millionen Jahren.

3 TSX: FIL. 21. November 2024. Filo bohrt 1.270m mit 0,92% CuEq in Aurora und 529m mit 0,97% CuEq in Bonita

Abbildung 2: Geophysik, Alteration und geochemische Reaktionen auf neuen optionierten CMP-Claims

Abbildung 3: Geophysik und Bohrlochuntersuchungen Schnittansicht

Über Compañía Minera del Pacífico S.A

Mogotes ist stolz auf die Zusammenarbeit mit Compañía Minera del Pacífico (CMP"). CMP ist ein Eisenerz- und Pelletsproduzent mit Minen- und Hafenbetrieben in den Tälern von Copiapó, Huasco und Elqui in den Regionen Atacama und Coquimbo in Chile. CMP ist ein weltweit führender Akteur auf dem Markt für hochwertige Eisenprodukte mit einer Jahresproduktion von mehr als 17 Millionen Tonnen mit einem durchschnittlichen Fe-Gehalt von 66 %, hauptsächlich in Form von Magnetitpellets und Pellets, und mit dem Potenzial, seine derzeitige Kapazität mehr als zu verdoppeln und seine Produktqualität weiter zu verbessern, um die Spezifikationen für die Direktreduktion zu erfüllen. Als langjähriger Betreiber in Chile bringt CMP beträchtliches lokales Fachwissen, Beziehungen zu den Interessengruppen und Kenntnisse der gesetzlichen Bestimmungen mit. Die Aktionäre von CMP sind CAP S.A., ein börsennotierter chilenischer Industriekonzern, und MC Inversiones Ltda. eine chilenische Tochtergesellschaft der Mitsubishi Corporation. CMPs Mischung aus operativer Exzellenz, strategischem Weitblick und Engagement für nachhaltige Praktiken treibt die Verfolgung von Chancen im Kupfer- und Goldbereich an, um das Portfolio zu erweitern und die globale Nachfrage zu befriedigen.

Francisco Carvajal, CEO der Compañía Minera del Pacífico, erklärte: "Diese Vereinbarung ist ein Meilenstein für den Bergbau in der Region, nicht nur wegen der Erweiterung des Mineralienpotenzials, sondern auch wegen der positiven Auswirkungen auf die Entwicklung von Großprojekten. Sie stärkt unser Engagement für einen nachhaltigen Bergbau und trägt gleichzeitig dazu bei, dass sich Chile weltweit als führendes Land in der Bergbauindustrie positioniert.

Zusammenfassung der Transaktionsbedingungen

CMP gewährt Mogotes Metals Chile SpA ("Mogotes Chile"), einer Tochtergesellschaft von Mogotes, eine Option auf den Erwerb von bis zu 80 % der Anteile an einer Zweckgesellschaft ("SPV"), die die Bergbaugrundstücke (die "optionierten Claims") halten wird, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

1) Bei Unterzeichnung der Optionsvereinbarung:

a) 150.000 US-Dollar in bar

b) 10.674.815 Stammaktien am Kapital von Mogotes (jeweils eine "Stammaktie")

2) Innerhalb von 12 Monaten nach Unterzeichnung der Optionsvereinbarung:

a) 100.000 US-Dollar in bar

b) 500.000 US-Dollar Wert in Stammaktien (unter Verwendung des Schlusskurses der Stammaktien am Tag vor der Ausgabe, vorbehaltlich eines Mindestpreises von 0,1125 US-Dollar pro Stammaktie für maximal 6.550.454 Stammaktien)

3) Innerhalb von 60 Monaten nach Unterzeichnung der Optionsvereinbarung:

a) 50.000 US-Dollar in bar

b) 500.000 US-Dollar Wert in Stammaktien (unter Verwendung des Schlusskurses der Stammaktien am Tag vor der Ausgabe, vorbehaltlich eines Mindestpreises von 0,1125 US-Dollar pro Stammaktie für maximal 6.550.454 Stammaktien)

4) Verpflichtungen zur Exploration:

a) Jährliche Explorationsausgaben in Höhe von 1.000.000 US$ für die optionierten Claims zur Aufrechterhaltung der Option

b) Insgesamt 5.000.000 US-Dollar über 5 Jahre

c) Erstattung aller Kosten für Bergbaupatente während des Optionszeitraums

Nach Ablauf des fünfjährigen Optionszeitraums muss Mogotes Chile eine Mineralressource gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects - erstellen und alle Bergbauinformationen in die Zweckgesellschaft einbringen. Mogotes Chile wird zu 70 % Anteilseigner der Zweckgesellschaft sein und ab diesem Zeitpunkt ausschließlich die Exploration finanzieren.

Mogotes Chile kann eine zusätzliche Beteiligung von 10 % an der Zweckgesellschaft erwerben (für eine Gesamtbeteiligung von 80 % an der Zweckgesellschaft), indem es (auf eigene Kosten) eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung mit einem internen Zinsfuß (IRR) von mindestens 15 % innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten nach Ausübung der Option oder bis zu 48 Monaten, wenn es eine zusätzliche Strafe zahlt, vorlegt.

Ab dem Zeitpunkt, an dem die Beteiligung von Mogotes Chile an der Zweckgesellschaft auf 80 Prozent steigt, werden CMP und Mogotes ihren proportionalen Anteil an den laufenden Finanzierungsanforderungen des Projekts leisten. Jede Partei, die keinen Beitrag leistet, unterliegt der üblichen Verwässerung. Wenn die Beteiligung einer Partei unter 10 % fällt, wird ihre Beteiligung an der SPV durch eine 2 %ige Net Smelter Return Royalty auf alle Produkte, die auf den optionierten Claims produziert werden (mit Ausnahme von Eisenerz), ersetzt. CMP behält die Rechte an Eisenerz während der gesamten Dauer dieser Optionsvereinbarung, auch nach der Ausübung.

Über Mogotes Metals Inc.

Mogotes Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das im aussichtsreichen Bezirk Vicuña in Argentinien und Chile nach Kupfer und Gold sucht. Das Vorzeigeprojekt von Mogotes, Filo Sur, grenzt an die große Kupfer-Gold-Silber-Entdeckung Filo del Sol und liegt entlang des N-S verlaufenden Gürtels mit den Kupfer-Gold-Lagerstätten Filo Del Sol - Aurora und NGEx Minerals Lunahuasi und Los Helados.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt, können jedoch durch spätere Pressemitteilungen überholt werden. Das Unternehmen ist weder verpflichtet noch beabsichtigt es, die zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Qualifizierte Personen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen über das Projekt Filo Sur wurden von Stephen Nano, der qualifizierten Person gemäß NI 43-101, geprüft und genehmigt. Herr Nano ist ein Direktor und technischer Berater des Unternehmens.

Mogotes wendet die branchenüblichen Explorationsmethoden und -techniken an. Alle geochemischen Boden-, Fluss-, Gesteins- und Bohrproben werden unter der Aufsicht der Geologen des Unternehmens in Übereinstimmung mit den branchenüblichen Verfahren entnommen. Die geochemischen Untersuchungen werden im Rahmen eines Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramms (QA/QC) durchgeführt und gemeldet. Die Proben werden zur Analyse an ein nach ISO 9001:2008 akkreditiertes Labor in Argentinien gesandt. Die Untersuchungsergebnisse von Bohrkernproben können aufgrund von oberflächlichen Oxidations- und Anreicherungsprozessen oder aufgrund natürlicher geologischer Gehaltsschwankungen in der primären Mineralisierung höher, niedriger oder ähnlich wie die Ergebnisse von Oberflächengestein, Kanal- und Grabenproben sein.

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen:

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Bestimmte Aussagen und Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar (zusammen "zukunftsgerichtete Informationen"). Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Im Allgemeinen können diese zukunftsgerichteten Informationen häufig, aber nicht immer, durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "projiziert", "budgetiert", "Ziele", "geht davon aus", "Strategie", "Ziele", "Ziele", "potenziell", "möglich", "erwartet" oder "geht nicht davon aus" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Sätze oder Aussagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse "werden", "können", "könnten", "würden", "sollten", "könnten" oder "werden ergriffen", "werden auftreten" oder "werden erreicht" oder die negativen Konnotationen davon. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein.

Es kann nicht zugesichert werden, dass sich diese Informationen als richtig erweisen werden, und auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sollte man sich nicht verlassen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen bezüglich der Annahmen, die bei der Interpretation der Bohrergebnisse, der Geologie, des Gehalts, der Geochemie, der potenziellen Implikationen der geophysikalischen Interpretationen und der Kontinuität der Mineralvorkommen getroffen wurden, der Erwartungen hinsichtlich des Zugangs zu und der Nachfrage nach Ausrüstung, qualifizierten Arbeitskräften und Dienstleistungen, die für die Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken benötigt werden, sowie der Annahme, dass die Aktivitäten nicht durch Explorations-, Erschließungs-, Betriebs-, Regulierungs-, politische, kommunale, wirtschaftliche, ökologische und/oder Gesundheits- und Sicherheitsrisiken unterbrochen oder behindert werden. Darüber hinaus kann diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen enthalten, die sich auf Folgendes beziehen potenzielle Explorationsmöglichkeiten auf dem Projekt Filo Sur, einschließlich des Ausmaßes und der Bedeutung des porphyrischen Kupfer-Gold-Systems und der Aussichtslosigkeit von Explorationszielen; Explorationspläne und -ausgaben; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Feldprogramme wie geplant durchzuführen; den Erfolg zukünftiger Explorationsaktivitäten; das Potenzial für eine Ressourcenerweiterung; die Fähigkeit, den Unternehmenswert zu steigern; Erwartungen hinsichtlich der Erweiterung seiner Mineralreserven oder -ressourcen durch Exploration; die Fähigkeit, geplante Arbeitsprogramme durchzuführen; Pläne oder die Fähigkeit, zusätzliche Bohrgeräte zu mobilisieren oder hinzuzufügen; der Zeitpunkt oder die erwarteten Ergebnisse von Laborergebnissen; staatliche Regulierung von Bergbauaktivitäten; Umweltrisiken; unvorhergesehene Rekultivierungskosten; Rechtsstreitigkeiten oder Ansprüche; Beschränkungen des Versicherungsschutzes; und andere Risiken und Ungewissheiten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, sein Explorationsprogramm bis Mai fortzusetzen, könnte es auf unerwartete logistische, bohrtechnische und andere Herausforderungen, Kosten oder Verzögerungen stoßen, die das Unternehmen daran hindern könnten, das Programm innerhalb des erwarteten Zeitrahmens oder überhaupt abzuschließen. Jegliche Bohrungen hängen von den ausstehenden Ergebnissen des diesjährigen Programms und der Sicherung zusätzlicher Finanzmittel durch das Unternehmen ab. Dieses Programm könnte sich verzögern oder gar nicht durchgeführt werden.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die sich in solchen zukunftsgerichteten Aussagen und/oder Informationen widerspiegeln, auf vernünftigen Annahmen beruhen, sollte man sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, da das Unternehmen keine Garantie dafür geben kann, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden, einschließlich der Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die in den regelmäßigen Einreichungen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden genannt werden und im SEDAR+ Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca, sowie unter anderem: allgemeine Geschäfts-, Wirtschafts- und Bergbaubedingungen; Wechselkurse; geologische Bedingungen; Angebot und Nachfrage nach Rohstoffen; dass Finanzierungen bei Bedarf zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung stehen und dass das Unternehmen keine wesentlichen Arbeitskonflikte, Unfälle oder Ausfälle von Anlagen oder Ausrüstungen erleidet; die Stabilität und Vorhersehbarkeit des politischen Umfelds und der rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen; die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Erlaubnisse, Lizenzen, Genehmigungen und/oder Zulassungen von den zuständigen Aufsichtsbehörden zu erhalten, aufrechtzuerhalten, zu erneuern und/oder zu verlängern; dass die Vertragspartner die vereinbarten Leistungen erbringen; und die Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin qualifiziertes Personal und Ausrüstung rechtzeitig und kosteneffizient zu beschaffen, um seine Bedürfnisse zu erfüllen. Diese Faktoren sind nicht erschöpfend und sollten auch nicht als solche ausgelegt werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Alle in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind durch diese Vorsichtshinweise eingeschränkt. Die Leser werden davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen, da diese mit Unsicherheiten behaftet sind. Diese Faktoren sind nicht erschöpfend und sollten auch nicht als solche ausgelegt werden. Aussagen, die sich auf "Mineralressourcen" beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Informationen, da sie die implizite Einschätzung beinhalten, basierend auf bestimmten Schätzungen und Annahmen, dass die beschriebenen Mineralressourcen in der Zukunft gewinnbringend produziert werden können. Zukunftsgerichtete Informationen werden zur Verfügung gestellt, um über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements zu informieren und es Investoren und anderen Personen zu ermöglichen, sich ein besseres Bild über das operative Umfeld des Unternehmens zu machen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78094Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78094&tr=1



