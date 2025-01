München (ots) -Nach zuletzt 4 Niederlagen in 5 Spielen hatte Trainer Gordon Herbert vor dem Spiel eine Reaktion seiner Spieler gefordert - und er bekommt sie! Im richtungsweisenden Topspiel gegen den Titelkandidaten aus Monaco begeistern die Bayern mit einer brillanten Offensive. Während die Gäste in der 1. Hälfte phasenweise überfordert sind und mit 21 Punkte zurück liegen, trennt die Teams nach einer irren Aufholjagd 8 Sekunden vor Schluss nur ein Punkt. Allen voran Nick Weiler-Babb, der nach Verletzungspause sein Comeback feiert, rettet den Sieg mit einer überragenden Defensivleistung über die Zeit.Im EuroCup schaffen es die Veolia Towers Hamburg nach hartem Kampf in Ankara nicht, die Rote Laterne abzugeben.Nachfolgend die wichtigsten Aussagen und Clips aus der EuroLeague und dem EuroCup plus Ausblick auf die FC Bayern-Doku-Reihe "The Huddle" - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport verwenden. Weiter geht es mit der EuroLeague bei MagentaSport am Donnerstag: Berlin bei Villeurbanne ab 19.45 Uhr live. MagentaSport zeigt alle Spiele der EuroLeague und des EuroCups live.FC Bayern München - AS Monaco 95:94Magische Nacht im SAP Garden! Gegen den Tabellendritten aus Monaco setzen die Bayern ein großes Ausrufezeichen! Carsen Edwards ist mit 25 Punkten Topscorer der Partie, auch Weiler-Babb und Shabazz Napier begeistern mit spektakulären Treffern. In der Tabelle springen die Bayern mit 12 Siegen auf Platz 10 und sind damit vorerst auf einem Play-in-Platz. Am Freitag wartet auf die Münchner mit Virtus Bologna ein vermeintlicher Pflichtsieg.Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=SWVaMG80WXQzUGFnYnlPUGs5WWlhZEVTSmFhMUU5bTBYQlg5L0g4Z3g3QT0=Der Showdown im SAP Garden! Der Link zu den letzten Sekunden des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=ajNpcHluVXg4YkUyWjUvdnVLemtacE5jVFoxNWpVTmhqNndTdTNOTlRWdz0=Gordon Herbert, Trainer FC Bayern, über den knappen Last-Minute-Sieg: "Wir hatten ein paar großartige Momente. Wir wussten, dass sie immer noch einen Lauf starten können, Monaco hat ein exzellentes Team. Unsere Jungs haben zusammengehalten. Nick wieder dabei zu haben, war sehr wichtig, das hat auch Shabazz beflügelt."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VmF2dThZNmNnYmNZWjdNUDZiSmdhNDFsSFoxTjR3bXFpak5RMnpIMFBTWT0=Shabazz Napier, lieferte 17 Punkte für den FC Bayern: "Das war ein großer Sieg für uns. In den letzten Spielen lief es nicht immer so gut für uns, aber wir machen das, was große Teams tun. Wir haben einen grandiosen Job gemacht."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZTBaeDNIb00wbWpKdHplMldxd3g3dEhYM1c2TjhHRHRoS1ZCc2l4L3d5UT0=Nick Weiler-Babb, Sieggarant, mit 18 Punkten nach Edwards der zweitbeste Scorer des FC Bayern: "Es war gut, nach meiner Verletzung wieder beim Team zu sein. Es war super, direkt so zu gewinnen. So soll es weitergehen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Szk1eGRSeW96bzkzajZIWklNRDg0TCtqWDIrWmozSVlaalh0VnlsU0pBYz0=Türk Telekom Ankara - Veolia Towers Hamburg 77:65Hamburg wartet weiter auf den ersten Auswärtssieg der EuroCup-Saison. In Ankara offenbaren die Towers erneut zunächst Probleme in der Offensive und geraten schon im 1. Viertel in zweistelligen Rückstand. Trotz einer erheblichen Leistungssteigerung nach der Halbzeit können die Hamburger die 3. EuroCup-Niederlage in Serie nicht abwenden und bleiben damit auf dem letzten Tabellenplatz. Ankara kämpft auf Platz 5 weiterhin um einen Platz in den Play-offs.Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=MEc3K3JITnJWVFBBd0pvVC9wZFFKYmFHZEIzc21VVVlXaFF1bUpnWTAwOD0=Benka Barloschky, Trainer Hamburg, sieht in der Niederlage dennoch Positives: "Ich bin extrem stolz auf mein Team. Es war unglaublich, wie wir heute gespielt haben. Das war eine unserer besten Defensivleistungen in dieser Saison. Wir haben unser Herz auf dem Platz gelassen. (...) Es war ein großes Spiel meines Teams."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dk9rNTZWY3R5YTdVeXJOSWx5c2F5U2E3anhiSm8rK0VRbkJ4VitiR0Zjdz0=FC Bayern-Doku-Reihe "The Huddle - Inside FC Bayern München" verlängertDer Umzug in die neue Heimat "SAP Garden", Weltmeister-Trainer Gordon Herbert, der Umbruch der Mannschaft sowie emotionale Momente von Spielern, Trainer und des Managements - MagentaSport hat den besten deutschen Basketball-Klub FC Bayern München 2024 mit sieben Folgen mit starken Innenansichten und Features in "The Huddle" begleitet. Nach dem Erfolg der Doku-Reihe haben die Telekom und der FC Bayern München Basketball die Zusammenarbeit verlängert: Ab 26. Januar folgen zwei neue Ausgaben.Einen Teaser finden Sie hier: https://cloud.thinxpool.de/s/6TNM8LMe5oGJotFBasketball live bei MagentaSportDonnerstag, 16.01.2025EuroLeagueab 19.45 Uhr: ASVEL Villeurbanne - ALBA Berlinab 20.00 Uhr im Einzelspiel und in der Konferenz: EA7 Emporio Armani Milano - Partizan Belgrad, Paris Basketball - Maccabi Playtika Tel Aviv, Real Madrid - Olympiakos PiräusFreitag, 17. Januar 2025EuroLeagueab 18.30 Uhr: Fenerbahce Istanbul - Zalgiris Kaunasab 19.45 Uhr: Roter Stern Belgrad - AS Monacoab 20.15 Uhr: FC Bayern München - Virtus Segafredo Bolognaab 20.30 Uhr: FC Barcelona - Anadolu Efes Istanbul