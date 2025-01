Dogecoin Kurs Prognose: Wie lange kann DOGE Top-Memecoins übertreffen?

Betrachtet man einmal die Entwicklungen des Memecoin-Sektors, so fällt auf, dass Dogecoin trotz seiner hohen Bewertung die anderen führenden Memetoken mit seinem Kursanstieg in der letzten Zeit sogar übertreffen konnte. Angesichts seines deutlich geringeren Wertangebots stellt sich daher die Frage, worauf dies zurückzuführen ist und wie weit eine mögliche DOGE-Blase noch getrieben werden kann. Diesen Themen und mehr gehen wir im folgenden Beitrag nach.

Darum entwickelt sich Dogecoin besser als die führende Memecoins

Während im vergangenen Jahr der Index aus den alten Top 5 des Memecoin-Sektors, bestehend aus Shiba Inu, Pepe, Bonk, DogWifHat und Floki Inu Dogecoin noch übertreffen konnten, hat sich das Bild zum Ende hin immer mehr gewandelt.

In 2024 konnte dieser Memecoin-Index ein Plus von bis zu mehr als 1.480 % verzeichnen, als Dogecoin gerade mal auf rund 189 % gekommen ist. Seit der Wahl von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten am 5. November hat es sich jedoch geändert.

Dogecoin vs. Memecoin-Index (SHIB, PEPE, BONK, WIF, FLOKI) | Quelle: Tradingview

Denn mit diesem wird eine besonders kryptofreundliche Regierung ins Amt treten, welcher sich auch der bekannte Unternehmer und Dogecoin-Unterstützer Elon Musk als Berater in der Initiative D(epartment) O(f) G(overnment) E(fficiency) anschließen wird. Diese nutzt wiederum dieselben Anfangsbuchstaben ihrer Wörter wie das Tickersymbol von Dogecoin ($DOGE).

All dies hat die Hoffnungen der Investoren wachsen lassen, dass dem beliebte Shiba Inu eine besondere Rolle zukommt. Darüber hinaus wurde die Dogecoin Holding Anfang November von Spirit Blockchain übernommen, was an die Übernahme der berühmten NFT-Kollektion Pudgy Penguins und ihren anschließenden Erfolg erinnert hat.

Somit sind die Erwartungen gewachsen, dass bald noch deutlich mehr aus Dogecoin wird, als dieser bis dato geschafft hat. Denn es wurde schon eine Layer-2 entwickelt sowie DRC-20-Token und Doginals-NFTs auf der Dogecoin-Blockchain ermöglicht, welche ein Fork von Bitcoin ist, wenn auch mittlerweile energieeffizienter.

Dogecoin vs. Memecoin Index seit der US-Wahl | Quelle: Tradingview

Daher hat sich Dogecoin auch deutlich besser als seine bisherigen Hauptkonkurrenten entwickelt. Während diese seit der Wahl von Donald Trump einen Verlust von 15,46 % verbucht haben, ist DOGE um 140,83 % gestiegen, wobei es zeitweise sogar mehr als 206 % waren. Aber auch jetzt kann sich Dogecoin besser als SHIB, PEPE, BONK, WIF und FLOKI halten.

Wie weit kann Dogecoin (DOGE) noch steigen?

Die höheren Kursanstiege von Dogecoin sind noch einmal umso beachtenswerter angesichts der Tatsache, dass es sich bei DOGE mit Abstand um den am höchsten bewerteten Memecoin handelt. Im Vergleich zu anderen Memetoken lassen seine Entwicklungen von dApps, Spielen und Co jedoch noch zu wünschen übrig.

Dennoch wird Dogecoin derzeit mit 56,15 Mrd. USD bewertet, während der zweiten Platz Shiba Inu mit 13,29 Mrd. USD nur 23,67 %, Pepe mit seinen 7,97 Mrd. USD 14,20 % und Pudgy Penguins mit 2,25 Mrd. USD nur 4,01 % davon erreicht.

Teuerste Unternehmen | Quelle: CompaniesMarketCap

Im Vergleich zu traditionellen Unternehmen scheint Dogecoin außerdem stark überbewertet zu sein. Zudem war er mit seinem Allzeithoch von 89,08 Mrd. USD schon immer die Benchmark für die maximale Übertreibung der Bewertung eines Memecoins.

Derzeit wäre Dogecoin auf Platz 349 der größten Unternehmen und zwei Ränge vor dem international operierendem Automobilhersteller Mercedes Benz. Außerdem befindet sich DOGE vor dem Grayscale Bitcoin Trust, der nur auf 54,67 Mrd. USD kommt.

Vergleich von Dogecoin und Memecoin-Index

In diesem Jahr konnte Dogecoin dennoch bisher 7,31 % steigen und sich somit besser als der Memecoin-Index entwickeln, der einen Verlust in Höhe von 14,42 % erleiden musste. Demnach könnte die Outperformanz sogar noch etwas weiter anhalten. Ein Grund dafür war das Hinzufügen des Dogecoins von Tesla als einziges Krypto-Zahlungsmittel.

Derzeit befindet sich Dogecoin am oberen Ende des bullischen Wimpel-Musters, welches sich häufiger nach oben auflöst. Allerdings liegen dort noch einige wichtige Widerstände, welche der DOGE-Coin überwinden müsste. Insbesondere nach dem 61,8er-Fibonacci-Level von 0,40 USD könnte er noch einmal an Dynamik gewinnen, wobei er daran auch abprallen kann.

Dogecoin-Kurs-Prognose | Quelle: Tradingview

Basierend auf der Charttechnik und vorherigen Entwicklungen könnte Dogecoin dennoch aufgrund von Übertreibungen einen Preis von bis zu 1,20 USD erreichen, was dann jedoch einer Marktkapitalisierung von 177,17 Mrd. USD entspricht. Allerdings ist er auch jetzt schon maßlos überbewertet und sollte nicht mehr als höchstens 5 bis 10 Mrd. USD erreichen.

Daher sollten Anleger nicht nur auf den führenden Memecoin setzen, sondern auch ein paar günstigere Memetoken mit hinzunehmen, welche ein deutlich größeres Steigerungspotenzial bieten. Besonders praktisch und professionelle Diversifizieren kann man mit den neuen Memecoin-Fonds von Meme Index.

Meme Index bietet attraktivere Alternative als Dogecoin

Im Bereich der Memecoins hat zuletzt das neue Projekt Meme Index auf sich aufmerksam gemacht und mit seinem Presale bereits über 2,43 Mio. USD eingeworben. Denn es bringt mit den Fonds das Erfolgsrezept führender Vermögensverwalter nun auch in einen der beliebtesten Kryptosektoren.

Verwaltet werden diese Krypto-Fonds nicht etwa von einem Vermögensverwalter, sondern von der Krypto-Community über eine DAO. Somit wird für eine besonders große Fairness gesorgt, da es von denjenigen gesteuert wird, welche ein Interesse an dem Erfolg der Fonds haben.

Anstelle nur auf Dogecoin zu setzen, können Sie über Meme Index beispielsweise auch exotische Memetoken erwerben, welche nicht wenige Kleinanleger aufgrund des überwältigenden Angebots leicht einmal übersehen. Zudem kann über die Gemeinschaft eine besonders strategische Auswahl erfolgen, basierend auf den neuesten Trend, Wirtschaftsindikatoren und mehr.

Zusammen können die Kleinanleger eine größere Marktmacht ausmachen und somit gemeinsam mit anderen leichter die Preise zu ihren Gunsten positiv beeinflussen, wie es auch bei Walen beobachtet wird. Darüber hinaus können somit Zeit, Aufwand und Kosten für die Verwaltung unzähliger Wallets und Investments eingespart werden.

Anstelle von unzähligen Transaktionsgebühren wird nur eine einzige Einzahlung der nativen $MEMEX-Coins in einen der zugehörigen Pools der Krypto-Fonds benötigt. Auf diese Weise erwerben die Anleger Anteile von diesem, womit der Token auch seinen Nutzen und Wert erhält. Dies erklärt das große Interesse der Investoren während des Presales.

Aufgrund des Memecoin-Superzyklus hat sich das Team von Meme Index für eine Positionierung in einem der gefragtesten Kryptosektoren der letzten Zeit entschieden. Sofern die Gemeinschaft über die dezentrale Governance der DAO anderen Kryptosektoren bevorzugen will, so ist auch eine Umdisponierung oder sogar Erweiterung und möglicherweise auch eine echte Listung an den traditionellen Börsen denkbar.

In der aktuellen Vorverkaufsrunde können die $MEMEX-Coin noch mit einem Rabatt für 0,0152243 USD gekauft werden. Jedoch wird in weniger als neun Stunden wieder eine Vorverkaufsrunde abgeschlossen und eine weitere Preiserhöhung erfolgen. Besonders attraktiv ist auch die hohe Staking-Rendite von derzeit noch 949 %.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.