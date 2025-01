Die Volkswagen AG verzeichnet trotz rückläufiger Verkaufszahlen in China eine positive Entwicklung an der Börse. Der Wolfsburger Automobilkonzern, der im vergangenen Jahr einen Absatzrückgang auf 2,93 Millionen Fahrzeuge im chinesischen Markt verbuchen musste, reagiert mit weitreichenden strategischen Anpassungen. Diese Maßnahmen wurden von den Anlegern positiv aufgenommen, was sich in einem Kursanstieg von 0,5 Prozent auf 92,38 Euro an der XETRA widerspiegelt. Marktanalysten zeigen sich optimistisch und prognostizieren ein Kursziel von 108,60 Euro, gestützt durch erwartete Gewinnaussichten von 22,09 Euro je Aktie.

Neue Mobilitätsstrategie ab März

Eine zentrale Säule der Konzernstrategie bildet die Gründung der Elli Mobility GmbH, die ab März 2025 alle Lade- und Tankdienstleistungen unter einem Dach vereinen wird. Diese Konsolidierung, die durch die Zusammenführung der Tankkartentochter Logpay mit dem Ladekarten-Bereich der Konzernsparte Elli erfolgt, zielt darauf ab, Doppelstrukturen zu minimieren und den Übergang von konventionellen zu elektrischen Antrieben für Flottenkunden zu erleichtern. Der neue Hauptsitz wird in Eschborn bei Frankfurt angesiedelt sein.

