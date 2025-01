Regula, ein weltweit tätiger Entwickler von forensischen Geräten und Lösungen zur Identitätsprüfung, hat seinen Regula Document Reader SDK aktualisiert. Jetzt unterstützt die Software vollständig das neue Digital Travel Credential (DTC)-Format, das den Standards der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) entspricht. Diese Verbesserung ermöglicht es Regierungen, Fluggesellschaften und Grenzkontrollbehörden weltweit, Reisedokumente mit unübertroffener Sicherheit, Effizienz und Leichtigkeit zu verarbeiten ob vor Ort oder aus der Ferne.

Das DTC ist eine sichere digitale Lösung, die das Reiseerlebnis optimiert. Es fasst wichtige persönliche Informationen in einem einzigen virtuellen Dokument zusammen, das Reisende auf ihren Mobilgeräten speichern oder in ihre digitalen Geldbörsen hochladen und bei Bedarf weitergeben können. Das Hauptziel des DTC besteht darin, die Abfertigungsverfahren während der Reise zu erleichtern und sicherzustellen, dass Personen berechtigt sind, ihr Reiseziel vor dem Einsteigen in ein Flugzeug zu betreten.

Die ICAO hat drei Arten von DTC definiert, die jeweils unterschiedliche Komfort- und Sicherheitsniveaus für Reisende bieten.

DTC Typ 1 ermöglicht es Reisenden, ihre eigenen digitalen Ausweispapiere zu erstellen, indem sie eine virtuelle Komponente (DTC-VC) aus einem physischen elektronischen Ausweisdokument extrahieren und auf ihrem persönlichen Gerät speichern. Reisende müssen jedoch weiterhin das Originaldokument zur Identitätsprüfung mit sich führen.

Der von den Behörden ausgestellte DTC Typ 2 kombiniert eine kryptografisch verknüpfte virtuelle Komponente (DTC-VC) und eine physische Komponente (DTC-PC). Dieses Format bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene, während die Verbindung zum physischen Dokument erhalten bleibt.

DTC Typ 3 steht für die Zukunft der Reiseidentifikation: ein vollständig digitales Dokument, das direkt von den Behörden ausgestellt wird. Im Gegensatz zu den anderen Typen ist kein physischer Ausweis erforderlich, wodurch die Identitätsprüfung für ein vollständig digitales Erlebnis optimiert wird.

Mit dem Regula Document Reader SDK können Benutzer nun DTC-VC aus ePässen erstellen und erneut verarbeiten und sie durch die Eingabe von DTC-VC-Daten überprüfen. Außerdem wurde Unterstützung für den Umgang mit DTC-PC eingeführt. Das aktualisierte Regula Document Reader SDK kann:

den RFID-Chip des Dokuments mit einem Smartphone oder einem Passlesegerät lesen und DTC-VC erstellen;

DTC-VC mit einem Smartphone, einem Passlesegerät oder einem Server erkennen, lesen und verifizieren;

DTC-PC mit einem Smartphone oder einem Passlesegerät lesen, seine Daten analysieren und verifizieren.

Das aktualisierte Regula Document Reader SDK ist mit erweiterten Funktionen ausgestattet, die die DTC-Implementierung vollständig unterstützen.

Vertrauenswürdige NFC-Verifizierung. In erster Linie bietet es eine vertrauenswürdige serverseitige NFC-Überprüfung des Ausweises, sodass eine genaue und vertrauenswürdige DTC-VC-Erstellung gewährleistet ist. Da alle Daten vom Chip auf einem sicheren Server verifiziert werden können, muss die Zuverlässigkeit der von einem mobilen Gerät (das anfällig für Manipulationen ist) durchgeführten Prüfungen nicht in Frage gestellt werden. Ein solcher Ansatz stellt sicher, dass die virtuelle Komponente eines Reisedokuments sicher ist und von einem authentischen Ausweis stammt.

Einhaltung der ICAO-Richtlinien und technischen Berichte. Regula Document Reader SDK überprüft nicht nur DTCs, sondern garantiert auch, dass jedes DTC vollständig den ICAO-Richtlinien und technischen Berichten entspricht. Dies macht Regulas Lösung zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Fluggesellschaften und Regierungen, damit sie sich auf die Gültigkeit der DTCs von Reisenden verlassen können.

Zukunftsfähige Technik. Regulas Technologie unterstützt nicht nur DTC-VC, sondern ist auch vollständig kompatibel mit DTC-PC. Mit Blick auf die Zukunft ist Regula bereit, DTC Typ 3 zu verarbeiten, einen digitalen Reisepass, der in den nächsten Jahren erwartet wird.

Um die schnelle und reibungslose globale Anwendung von DTCs zu erleichtern, greift Regula Document Reader SDK auf die umfassendste Datenbank für Identitätsdokumentvorlagen zurück, die sich im Besitz von Regula befindet und von Regula gepflegt wird. Derzeit enthält sie mehr als 14.000 Ausweisvorlagen aus 251 Ländern und Territorien und wächst ständig weiter.

Regula Document Reader SDK ist für die einfache Integration in Drittanbieteranwendungen konzipiert und ermöglicht es Kunden, diese fortschrittliche DTC-fähige Technologie nahtlos in ihre bestehenden Systeme zu integrieren. Mit anpassbaren Optionen können Unternehmen die Lösung an ihre individuellen betrieblichen Anforderungen anpassen und Endbenutzern gleichzeitig ein sicheres, optimiertes digitales Erlebnis bieten.

"Wir sehen, dass die Welt sich schnell in Richtung digitaler Ausweise bewegt. Laut der von Regula Anfang 2024 in Auftrag gegebenen Forrester-Consulting-Studie integriert fast die Hälfte der Unternehmen weltweit, nämlich 42 %, aktiv digitale IDs in ihre Systeme. Für den Luftfahrtsektor ist diese Quote sogar noch höher: 50 Durch die Sicherstellung der vollständigen DTC-Unterstützung in der neuesten Aktualisierung des Regula Document Reader SDK helfen wir unseren Kunden, reibungslos in die Zukunft des Reisens überzugehen, in der sichere, digital ausgerichtete Lösungen das Passagiererlebnis neu definieren", sagt Ihar Kliashchou, Chief Technology Officer bei Regula.

Weitere Informationen zu den Funktionen des aktualisierten Regula Document Reader SDK finden Sie in der Release-Dokumentation auf der Website von Regula.

Über Regula

Regula ist ein weltweiter Entwickler von forensischen Geräten und Lösungen zur Identitätsprüfung. Mit unserer über 30-jährigen Erfahrung in der forensischen Forschung und der weltweit umfassendsten Bibliothek an Dokumentvorlagen entwickeln wir bahnbrechende Technologien für die Dokumenten- und biometrische Verifizierung. Unsere Hardware- und Softwarelösungen ermöglichen es mehr als 1.000 Organisationen und 80 Grenzkontrollbehörden weltweit, ihren Kunden einen erstklassigen Service zu bieten, ohne Kompromisse bei der Sicherheit oder Geschwindigkeit einzugehen. Regula wurde wiederholt als repräsentativer Anbieter im Gartner® Market Guide for Identity Verification genannt. Erfahren Sie mehr unter www.regulaforensics.com.

