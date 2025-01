Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire) -PORT VILA, Vanuatu, 16. Januar 2025 /PRNewswire/ - Vantage Markets, ein führender Anbieter von Online-Tradinglösungen, hat seine beliebte Einzahlungsbonus-Aktion auf Copy-Trading-Konten ausgeweitet und damit die Möglichkeiten für Signalanbieter und Kopierer verbessert, ihr Handelspotenzial zu steigern. Mit einer florierenden Community von über 69.000 Copy-Tradern (Stand: Dezember 2024) unterstreicht diese Initiative das Engagement von Vantage, Trader weltweit zu unterstützen.Der Einzahlungsbonus belohnt neue und bestehende Nutzer mit zusätzlichem Guthaben für ihre erste und weitere Einzahlungen. Bei einer Einzahlung können Nutzer in ausgewählten Ländern kostenlose Credits erhalten, wobei der Höchstbetrag regional variiert und zwischen 5.000 und 20.000 Dollar liegt.Diese Initiative ermöglicht es Händlern, sowohl Signalanbietern als auch Kopierern:1. Strategien aus unserem vielfältigen Angebot an Händlern mit einer breiten Palette von Produkten in ihrem Portfolio auszuwählen und zu kopieren.2. Eine größere Marktpräsenz mit erhöhtem Kapital durch zusätzliche Gutschriften auf die erste und nachfolgende Einzahlungen zu erreichen.3. Ihre Handelsfähigkeiten durch eine verstärkte Marktteilnahme zu entwickeln.4. Chancen für höhere potenzielle Gewinne zu erschließen.Der Einstieg in den Einzahlungsbonus ist einfach:1. Eröffnen Sie ein Copy Trading-Konto: Verfügbar sowohl für Signalanbieter als auch für Kopierer.2. Machen Sie Ihre erste Einzahlung: Sie erhalten bis zu 500 USD an kostenlosen Bonusguthaben (Basiswährung).3. Weitere Einzahlungen vornehmen: Genießen Sie einen Bonus auf zusätzliche Einzahlungen, dessen Höhe von Ihrer Region abhängt.Austin Law, Vantage Markets Copy Trading Project Manager, teilte mit: "Das Wachstum unserer Copy Traders ist ein Beweis für die Stärke unserer App-Angebote. Wir freuen uns darauf, den Nutzern noch mehr Möglichkeiten zu bieten, ihre Lieblingsprodukte zu handeln. Diese Erweiterung unterstreicht unser Engagement für die Förderung einer lebendigen und lohnenden Handelsgemeinschaft."Das Programm wird ein fester Bestandteil des wachsenden Angebots von Vantage Markets sein und bietet sowohl erfahrenen als auch unerfahrenen Händlern die Werkzeuge, die sie für ihren Erfolg benötigen.- Für Trading-Anfänger: Extrem niedrige Einstiegshürden, fortschrittliche Kopiermodi und Zugang zu einer florierenden Gemeinschaft von über 86.000 Händlern.- Für erfahrene Trader: Gewinnbeteiligungsoptionen von bis zu 50 %, Strategieflexibilität und nahtlose MT4/MT5-Integration.Beginnen Sie Ihre Copy Trading-Reise noch heuteLaden Sie jetzt die Vantage Markets (https://www.vantagemarkets.com/trading-platform/app/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prelease_prpiece_text_ctwb_cl2_retail&retailleadsource=brandandpr_pr_tmbtbr25)-App herunter und eröffnen Sie sich eine Welt voller robuster Handelsfunktionen und Vorteile.Weitere Informationen finden Sie unter Vantage Markets Copy Trading (https://www.vantagemarkets.com/en/trading-platform/copy-trading/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prelease_prpiece_text_ctwb2_cl2_retail&retailleadsource=brandandpr_pr_tmbtbr25).Informationen zu VantageVantage Markets (https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prelease_prpiece_text_ctwb3_cl2_retail&retailleadsource=brandandpr_pr_tmbtbr25) (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der seiner Kundschaft Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) bietet, dazu zählen Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.Mit über 15 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle eines Börsenmaklers hinaus und bietet ein vertrauenswürdiges Handelsökosystem, eine preisgekrönte mobile Trading-App sowie eine benutzerfreundliche Trading-Plattform, die es der Kundschaft ermöglicht, Handelsmöglichkeiten zu nutzen. Laden Sie die Vantage-App im App Store oder bei Google Play herunter.trade smarter @vantageRISIKOWARNUNG: CFD-Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden. Sie könnten mehr als Ihre ursprüngliche Investition verlieren.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2594584/Vantage_Markets_Extends_Deposit_Bonus_Copy_Trading_Accounts.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2506103/Vantage_15_Logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vantage-markets-erweitert-den-einzahlungsbonus-auf-copy-trading-konten-302352566.htmlPressekontakt:Steven Xie,steven.xie@vantagemarkets.comOriginal-Content von: Vantage, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100089257/100927918