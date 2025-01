REUTLINGEN (dpa-AFX) - 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Konjunktur

Angesichts einer globalen Pandemie, die noch lange nicht vergessen ist, des russischen Angriffs auf Europa und einer umfassenden Transformation der Wirtschaft in eine klimaneutrale Zukunft steht Deutschland gar nicht so schlecht da. Trotzdem muss die künftige Regierung darauf achten, dass die Bundesrepublik auch weiterhin international wettbewerbsfähig bleibt. Der Abbau von Bürokratie mag gratis sein, aber sinkende Stromkosten und Steuern müssen finanziert werden. In dieser Hinsicht muss sich die CDU ehrlich machen, insbesondere, was den Umgang mit der Schuldenbremse angeht./yyzz/DP/zb