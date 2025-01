New York (ots/PRNewswire) -Ridgewood Infrastructure ("Ridgewood"), ein führender Investor in wichtige Infrastrukturen im unteren Mittelstand der USA, gab heute den endgültigen Abschluss seines zweiten Fonds, Ridgewood Water & Strategic Infrastructure Fund II LP ("Fonds II"), mit Kapitalzusagen in Höhe von 1,2 Milliarden US-Dollar bekannt, womit das Ziel von 1 Milliarde US-Dollar deutlich übertroffen wurde.Der Fonds II zog eine vielfältige Mischung führender institutioneller Anleger an, darunter alte und neue öffentliche und betriebliche Pensionskassen, Versicherungsgesellschaften, Stiftungsfonds und Vermögensverwalter aus Nordamerika, Europa, Asien und dem Nahen Osten.Als Fortsetzung der bewährten Strategie von Ridgewood konzentriert sich der Fonds II auf Investitionen in wichtige Infrastrukturunternehmen und -anlagen, die kritische Dienstleistungen in Sektoren wie Wasser, Energie, Transport und Versorgung erbringen. Ridgewoods operativ orientierter, wertschöpfender Ansatz betont die Skalierung, Professionalisierung und Verbesserung der strategischen Positionierung seiner Investitionen."Wir sind dankbar für die anhaltende Unterstützung durch unsere bestehenden Partner und freuen uns, mehrere neue LPs aus der ganzen Welt begrüßen zu können", sagte Ross Posner, Managing Partner von Ridgewood Infrastructure. "Dies ist ein bedeutender Meilenstein für unser Unternehmen, und wir sind sehr dankbar für das Vertrauen, das unsere Partner weiterhin in unser Team und unsere Strategie setzen."Michael Albrecht, Managing Partner, fügte hinzu: "Wir freuen uns darauf, weiterhin Werte für unsere Investoren und die vielen Gemeinden, in denen unsere Portfoliounternehmen tätig sind, zu schaffen."Der Fonds II hat bereits mehrere bemerkenswerte Investitionen getätigt, darunter das Prospect Lake Clean Water Center, die drittgrößte öffentlich-private Wasserpartnerschaft in der Geschichte der USA, die im Rahmen eines Konzessionsvertrags mit einer Laufzeit von 30 Jahren etwa 80 % des Süßwassers von Fort Lauderdale liefern wird.Ridgewood hat in letzter Zeit auch bemerkenswerte Ausstiege aus seinem ersten Fonds ("Fonds I") zu verzeichnen. Im Oktober letzten Jahres verkaufte der Fonds I seine Mehrheitsbeteiligung an der Vista Ridge Water Pipeline, der größten öffentlich-privaten Wasserpartnerschaft Amerikas, die im Rahmen eines 30-jährigen Konzessionsvertrags rund 20 % des Frischwassers von San Antonio liefert. Anfang dieses Monats verkaufte der Fonds I auch seine Mehrheitsbeteiligung an SiEnergy, einem der am schnellsten wachsenden regulierten Versorgungsunternehmen in Amerika."Unsere Erfolge spiegeln die außergewöhnlichen Fähigkeiten unseres Teams und die Stärke der Ridgewood-Plattform wider", sagte Matthew Swanson, Founding Partner von Ridgewood Infrastructure. "Wir freuen uns darauf, in den kommenden Jahren auf diesem soliden Fundament des Erfolgs aufzubauen.Eaton Partners, ein Unternehmen von Stifel, fungierte als Platzierungsagent und Vinson & Elkins LLP als Rechtsberater für den Fonds.Über Ridgewood Infrastructure Ridgewood Infrastructure ist ein führender Infrastrukturinvestor im unteren Mittelstand der USA mit Schwerpunkten in den Bereichen Wasser, Energie, Transport und Versorgung. Weitere Informationen finden Sie unter www.ridgewoodinfrastructure.com.Kontakt:Ridgewood Infrastructure527 Madison Avenue, 18th FloorNew York, NY 10022Telefon: (212) 867-0050E-Mail: Inquiries@RidgewoodInfrastructure.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1163658/Ridgewood_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ridgewood-infrastructure-gibt-den-abschluss-des-fonds-ii-in-hohe-von-1-2-mrd-usd-bekannt-und-ubertrifft-damit-deutlich-sein-ziel-302352632.htmlOriginal-Content von: Ridgewood Infrastructure, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141822/5950107