Eine der drei führenden rumänischen Banken implementiert das Core-Banking-System von Temenos, um operative Prozesse zu optimieren und neue Produkte schneller auf den Markt zu bringen

GRAND-LANCY, Schweiz, Jan. 16, 2025, die drittgrößte Bank Rumäniens, Temenos mit der Modernisierung ihrer Core-Banking-Systeme für Privat- und Firmenkunden beauftragt hat.

Die staatliche Bank migriert von Altsystemen auf die Core-Banking-Plattform von Temenos, die Best-of-Breed-Lösungen für Zahlungsverkehr und Datenanalyse umfasst. Diese Transformation wird es der CEC Bank ermöglichen, die Produkteinführungszeit zu verkürzen, die betriebliche Effizienz zu steigern, die geschäftliche Agilität zu erhöhen und gleichzeitig ihre Position im rumänischen Bankenmarkt zu stärken.

Die CEC Bank hat sich für Temenos entschieden, weil Temenos umfassende Funktionen für das Privat- und Firmenkundengeschäft sowie den Zahlungsverkehr auf einer skalierbaren, Cloud-fähigen Plattform anbietet. Temenos Payments wird für alle inländischen und grenzüberschreitenden Zahlungen genutzt. Die Bank wird zudem von der flexiblen, API-basierten Architektur von Temenos profitieren, die eine einfache Integration in ihr bestehendes Ökosystem ermöglicht und die Integration innovativer Dienstleistungen von Drittanbietern beschleunigt.

Gegründet im Jahr 1864, bedient die CEC Bank mehr als 2 Millionen Privat-, KMU- und Firmenkunden über digitale Kanäle und ein Netzwerk von mehr als 1000 Filialen in ganz Rumänien. Die Bank spielt eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung von Regierungsprogrammen wie der Auszahlung von EU-Fördermitteln und führt gleichzeitig zukunftsweisende Lösungen wie das Abheben an Geldautomaten mit QR-Code ein.

Das Projekt zur Modernisierung des Core Banking und des Zahlungsverkehrs wird in Zusammenarbeit mit Tech Mahindra und SoftCentric durchgeführt, um einen reibungslosen Übergang und eine marktspezifische Umsetzung zu gewährleisten.

Daniel Calin, CIO der CEC Bank, kommentiert dies wie folgt: "Die Modernisierung unserer Core-Banking- und Zahlungsinfrastruktur mit Temenos wird es der CEC Bank ermöglichen, verbesserte Produkte und ein besseres Kundenerlebnis zu bieten. Temenos bietet eine erstklassige Core-Banking-Lösung, und die Vereinheitlichung unserer Geschäftsbereiche auf ihrer agilen Plattform wird uns helfen, effizienter zu skalieren und schneller zu innovieren, während wir das zukünftige Wachstum unseres Unternehmens vorantreiben?".

Mark Yamin-Ali, Managing Director Europe bei Temenos, fügt hinzu: "Wir freuen uns, mit der CEC Bank an diesem strategischen Projekt zu arbeiten. Dieses Vorhaben wird einer der größten Banken Rumäniens helfen, ihre Betriebsabläufe zu optimieren, den Automatisierungsgrad zu erhöhen und eine schnellere Wertschöpfung zu erzielen. Zusammen mit seinen Implementierungspartnern Tech Mahindra und SoftCentric bietet Temenos einen bewährten Ansatz für die Transformation und Einführung moderner Bankentechnologie. Mit Temenos als Partner ist die CEC Bank gut positioniert, um ihre Führungsposition zu stärken und Innovationen auf dem rumänischen Markt voranzutreiben".

Über die CEC Bank

Die CEC Bank ist das Finanzinstitut mit der längsten Tradition in Rumänien. Gegründet im Jahr 1864, verfügt die CEC Bank heute über das größte nationale Netzwerk mit mehr als 1.000 Filialen und Zweigstellen und einer Bilanzsumme von 93,23 Mrd. RON zum Ende des ersten Halbjahres 2023.

Die CEC Bank ist eine der führenden Universalbanken auf dem rumänischen Markt und bietet Privatkunden, kleinen und mittleren Unternehmen sowie Großunternehmen eine umfassende Palette an Produkten und Dienstleistungen über verschiedene Vertriebskanäle: Bankfilialen, Geldautomaten und POS-Netzwerke, Internetbanking (CEConline), Mobile Banking (CEC-App) und den Online-Shop CEC_IN, in dem Bankprodukte und -dienstleistungen zu 100 % online verfügbar sind.

Über die CEC Bank Group

Die CEC Bank Group wurde am 27.07.2023 durch die Übernahme der Mehrheitsbeteiligung (99,993 %) am Rural Credit Guarantee Fund - I.F.N. TO. (FGCR) durch die CEC BANK S.A. gegründet, wobei sich 0,007 % im Besitz des Ministeriums für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung befinden.

Die Haupttätigkeit des FGCR besteht in der Übernahme von Bürgschaftsverpflichtungen und der Gewährung von Bürgschaften unter Verwendung öffentlicher Mittel, eigener Mittel und sonstiger Quellen für Darlehen und andere Finanzierungsinstrumente, die natürlichen und juristischen Personen - landwirtschaftlichen Erzeugern und Verarbeitern von Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln - für die landwirtschaftliche Produktion, die Lagerung/Verarbeitung von Agrarerzeugnissen und für Investitionsziele in diesen Bereichen gewährt werden. Gegenwärtig stellt die FGCR Bürgschaften auf der Grundlage von Mitteln aus, die vom Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung bereitgestellt werden, wie in einer Reihe von normativen Rechtsakten festgelegt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des FGCR https://fgcr.ro/despre-noi/.

