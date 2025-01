Ist SUI ein schlechtes Investment? Best Wallet Token über 7,2 Mio. $

Nachdem die Inflationsdaten in der laufenden Woche in den USA eine sich beschleunigende Teuerung nicht manifestierten, gibt es die Erholungsbewegung am digitalen Währungsmarkt. Bitcoin steigt um 3 Prozent und kratzt an der psychologischen Kursmarke von 100.000 US-Dollar. Derweil zeigen XRP und Solana relative Stärke, während SUI heute nur um 2 Prozent zulegt und damit schwächer als der Gesamtmarkt tendiert. Ist SUI also ein schlechtes Investment? Derweil macht der Best Wallet Token Presale auf sich aufmerksam, bei dem mittlerweile über 7,2 Millionen US-Dollar investiert wurden.

SUI steigt 244 % in einem Jahr: Was steckt dahinter?

In einem Jahr steigt SUI um mehr als 244 Prozent und arbeitet sich damit immer weiter in der Top 100 hervor. Aktuell wird SUI auf Marktrang 13 bei CoinMarketCap geführt, noch vor Chainlink, Toncoin oder Shiba Inu. Zuletzt spricht das Momentum für SUI. Wer auf charttechnische Ansätze beharrt, findet bei SUI einen intakten Aufwärtstrend vor.

Sui ist eine Layer-1-Blockchain und Smart-Contract-Plattform, entwickelt um schnelle, sichere und private digitale Vermögenswerte einfach zugänglich zu machen. Die Plattform nutzt die Programmiersprache Move, die von Meta-Mitarbeitern entworfen wurde. Hier bietet die L1 Sui eine parallele Transaktionsverarbeitung und horizontale Skalierung, was zu niedrigen Transaktionskosten und hoher Leistung führt. So soll die L1 theoretisch zu den schnellsten Blockchains der Welt gehören.

Die Nachfrage nach SUI hat zuletzt massiv zugenommen, da sich der Layer-1-Coin in den Top 20 der Kryptowährungen positioniert. Zudem hat Sui eine aufkommende DeFi-Szene, diverse Projekte zeigen das Potential für eine erweiterte Nutzung im Gaming-Bereich. Diese Entwicklungen und die steigende Beliebtheit der Blockchain spiegeln sich in einer wachsenden Anlegerbasis wider. Das Momentum sprach zuletzt für SUI und auch das TVL der Layer-1 erreichte neue Hochs.

Doch ist SUI dennoch ein schlechtes Investment? Diese Auffassung vertritt der folgende Experte.

Der Analyst kritisiert nämlich die aggressive Bewerbung von SUI auf Twitter, die auf der Annahme basiert, dass der Preis auf 10 US-Dollar steigen könnte. Der aktuelle Kurs von SUI beträgt etwa 5 US-Dollar. Der Analyst argumentiert weiter, dass bei Investments, die für eine Verdopplung in Frage kommen, Bitcoin eine bessere Wahl wäre als SUI. So sieht er SUI als eine Blockchain mit einer hohen Bewertung von 50 Milliarden US-Dollar, die jedoch keinen signifikanten Nutzerstamm habe. Bitcoin biete demnach die gleichen Chancen, während das Risiko geringer ist.

SUI Twitter is shilling SUI on the basis that it's "going to $10."



SUI is currently trading ~$5



If you're looking for a 2-bagger, buy Bitcoin, not a $50B chain with no users. - Jonah (@jvb_xyz) January 15, 2025

Best Wallet Presale über 7,2 Mio. $ - neuer BEST Token für Krypto-Wallet

Der Presale des nativen Tokens BEST von Best Wallet hat derweil bereits mehr als 7 Millionen US-Dollar eingeworben, was auf ein starkes Interesse seitens der Anleger hinweist. Besonders eindrucksvoll ist die wachsende Nutzerbasis der Wallet, die sich als eine bevorzugte Lösung für neue Privatanleger etabliert hat. Analysten sehen in BEST ein vielversprechendes Investment. Denn das Best Wallet punktet mit einem Nutzerwachstum von rund 50 Prozent pro Monat, was natürlich auch eine potenziell steigende Nachfrage nach dem nativen Token erklärt. Zugleich soll der BEST Token in Zukunft diverse Vorteile bieten.

Der BEST Token bietet Inhabern in der Best Wallet eine Reihe von exklusiven Chancen, die seine Attraktivität steigern sollen. Halter profitieren von höheren Staking-Belohnungen, was den Token besonders interessant für Anleger macht, die passives Einkommen generieren möchten. Zudem ermöglicht der Token eine aktive Teilnahme an der Governance des Ökosystems. Nutzer können so Entscheidungen mitgestalten und Einfluss auf die Weiterentwicklung der Plattform nehmen. Der BEST Token ist somit nicht nur Utility, sondern auch Governance-Token im Ökosystem des Best Wallets.

Ein weiterer Vorteil ist der frühzeitige Zugang zu neuen Projekten und Presales. Dies verschafft BEST-Haltern einen strategischen Vorteil, da sie in vielversprechende Projekte investieren können, bevor sie der Masse zugänglich werden. Darüber hinaus reduziert der Besitz des Tokens die Handelsgebühren innerhalb des Best Wallets. Wer häufiger hier Kryptowährungen kauft, kann die damit verbunden Kosten dank BEST reduzieren.

Mit diesen Features kombiniert der BEST Token finanzielle Anreize mit exklusivem Zugang und Mitbestimmung, was den neuen Coins zu einem zentralen Bestandteil des Best Wallet-Ökosystems macht. Die Community der Best Wallet zeigt starkes Wachstum: Über 30.000 Follower auf X, mehr als 20.000 Telegram-Abonnenten und ein aktiver Discord-Kanal stärken die Reichweite.

Wer den BEST Token im Presale kaufen möchte, besucht die Website, verbindet das Wallet und tauscht dann ETH, USDT oder BNB gegen BEST. Sogar die Zahlung via Kreditkarte ist hier möglich. Doch schon in 48 Stunden wird der Preis das nächste Mal steigen, womit für maximale Buchgewinne etwas Eile geboten ist.

