Berlin/Jerusalem (ots) -Aktion gegen den Hunger begrüßt die Waffenruhe in Gaza und warnt aber, dass die geplanten 600 LKW-Ladungen mit Hilfsgütern pro Tag nicht ausreichen, um die dramatische humanitäre Krise in Gaza zu bewältigen. Die Hilfsorganisation appelliert an die internationale Gemeinschaft, die Waffenruhe zu sichern und den Wiederaufbau der Infrastruktur und einen dauerhaften Frieden zu fördern."Tausende Familien leiden seit Monaten unter extremem Hunger. Die mit der Waffenruhe vereinbarte Öffnung der Grenzübergänge ist entscheidend. Wir fordern, dass möglichst viele Übergänge geöffnet werden, damit die gesamte Bevölkerung in Gaza dringend benötigte humanitäre Hilfe erhält", sagt Natalia Anguera, Einsatzleiterin von Aktion gegen den Hunger im Nahen Osten. Sie ergänzt: "600 Lastwagen mit Hilfsgütern pro Tag sind ein positives Zeichen, reichen jedoch nicht aus, um der humanitären Not in Gaza zu begegnen."Vor dem Konflikt bekam Gaza täglich rund 500 LKW mit Hilfsgütern. Diese Zahl sank im vergangenen Jahr auf durchschnittlich nur noch 100. Aufgrund der massiven Zerstörungen und der anhaltenden Notlage, decken die geplanten 600 LKW-Ladungen mit Hilfsgütern bei weitem nicht den Bedarf in Gaza, so die Organisation Aktion gegen den Hunger."Es bestehen weiterhin zahlreiche Beschränkungen für die Einfuhr bestimmter Hilfsgüter. Wir brauchen dringend eine Lockerung dieser Beschränkungen, insbesondere für Materialien zur Wiederherstellung der Wasser- und Sanitärversorgung sowie für winterfeste Unterkünfte", betont Anguera. "Das Ausmaß der Zerstörung ist enorm. Es ist unsere Pflicht, den Menschen, die ihr Zuhause verloren haben, Unterkünfte zu bieten und beim Wiederaufbau zu helfen.""Wir hoffen, dass wir mit der Waffenruhe unsere Hilfsaktivitäten wieder aufnehmen können, die wir vor Oktober 2023 durchgeführt haben. Dazu gehören Maßnahmen, die sich darauf konzentrieren, den Palästinenserinnen und Palästinensern Mittel in die Hand zu geben, sich selbst zu helfen. Es ist wichtig, dass alle humanitären Aktivitäten palästinensische zivilgesellschaftliche Organisationen und NGOs einbeziehen. Wenn Bäckereien und Krankenhäuser wieder funktionieren, können wir beispielsweise unsere Unterstützung für Frauenkooperativen im Gazastreifen ausweiten oder unsere Aktivitäten im Bereich der Ernährung in den am stärksten betroffenen Gebieten, wie dem nördlichen Gazastreifen, verstärken", so Anguera.Aktion gegen den Hunger ist seit mehr als 20 Jahren in Gaza tätig. Seit Oktober 2023 haben die Teams der humanitären Organisation unter schwierigsten Bedingungen die Hilfsaktivitäten ausgeweitet. Seit Kriegsbeginn konnte Aktion gegen den Hunger mehr als eine Million Menschen in Gaza und im Westjordanland unterstützen. Dazu gehören Maßnahmen zur Vorbeugung und Behandlung von Mangelernährung bei Frauen und Kindern, die Verteilung von Mahlzeiten und sauberem Wasser sowie die Unterstützung von Landwirt*innen und Kleinunternehmen, um deren Lebensunterhalt und die Produktion von frischen Lebensmitteln und Gemüse in Gaza zu sichern.