Schließung des Ares Capital Europe VI-Fonds übertrifft Ziel und erreicht Hard Cap, wodurch der größte institutionelle Fonds auf dem globalen Markt für Direktkredite entsteht

Die Ares Management Corporation ("Ares") (NYSE: ARES), ein führender globaler Manager alternativer Anlagen, gab heute den endgültigen Abschluss seines sechsten gemischten europäischen Direktkreditfonds, Ares Capital Europe VI ("ACE VI" oder der "Fonds"), bekannt. Mit einem Gesamtvolumen von 17,1 Mrd. EUR schloss der Fonds über seinem Ziel von 15 Mrd. EUR und erreichte seine Obergrenze. Ares ist der Ansicht, dass ACE VI der bisher größte institutionelle Fonds auf dem globalen Markt für Direktkredite ist, gemessen an den Eigenkapitalzusagen der LP. Die endgültige Fondsgröße entspricht einer Steigerung der LP-Verpflichtungen um ca. 53 im Vergleich zum Vorgängerfonds Ares Capital Europe V, der 2021 mit einer Obergrenze von 11,1 Mrd. EUR geschlossen wurde. Einschließlich der damit verbundenen Instrumente und der erwarteten Hebelwirkung wird das für die Ares European Direct Lending-Strategie verfügbare Gesamtkapital voraussichtlich ca. 30 Mrd. EUR betragen.

Zusammen mit den zuvor angekündigten 33,6 Mrd. USD an Kapital, die für den Senior Direct Lending Fund III ("SDL III") aufgebracht wurden, einschließlich der damit verbundenen Instrumente und der erwarteten Hebelwirkung, hat Ares über seine SDL III- und ACE VI-Strategien insgesamt etwa 64,5 Mrd. USD eingesammelt und damit seine weltweite Marktführerschaft gefestigt.

"Der endgültige Abschluss von ACE VI unterstreicht die Stärke der europäischen Direktkreditplattform von Ares sowie die starke Nachfrage von Kreditnehmern nach flexiblen Kapitallösungen", sagte Blair Jacobson, Partner und Co-Head of European Credit. "Wir danken unseren bestehenden und neuen Investoren für ihr Vertrauen in unsere langjährige und differenzierte Strategie."

"In den letzten 18 Jahren haben wir unsere Marktführerschaft durch unseren lokalen, europaweiten Ansatz immer wieder unter Beweis gestellt", sagte Michael Dennis, Partner und Co-Head of European Credit. "Die umfassende regionale und branchenspezifische Erfahrung unseres Teams sowie unsere langjährigen Beziehungen zu Sponsoren und Partnern ermöglichen es uns, bedeutende Geschäftsmöglichkeiten mit erstklassigen Kreditnehmern zu erschließen."

"Unsere Plattform bietet die Größe, Erfahrung und Innovationskraft, um neue Möglichkeiten zu erkennen und unerwartete Herausforderungen zu meistern, und unser Team ist bestrebt, unsere Erfolgsbilanz weiter auszubauen", sagte Matt Theodorakis, Partner und Co-Head of European Direct Lending bei Ares. "Wir bleiben der strukturierenden Disziplin und dem selektiven Kapitaleinsatz verpflichtet, die es unserem Unternehmen ermöglicht haben, über Konjunkturzyklen hinweg zu florieren."

Die europäische Direct-Lending-Strategie von Ares umfasst etwa 90 Investmentprofis in London, Paris, Frankfurt, Stockholm, Amsterdam und Madrid (Stand: 30. September 2024) und verwaltet ein Vermögen von über 74 Mrd. USD, einschließlich der ACE-VI-Verpflichtungen. Seit seiner Gründung hat das europäische Direktkreditgeschäft fast 380 Investitionen mit einem Gesamtvolumen von über 70 Mrd. EUR getätigt. ACE VI strebt die Eigenentwicklung flexibler Finanzierungslösungen für hochwertige, marktführende europäische Unternehmen in defensiven Branchen mit einem EBITDA von mehr als 10 Mio. EUR an. Der Fonds strebt eine vorrangige Besicherung an und konzentriert sich auf Kapitalerhalt, eine alleinige oder führende Kreditgeberposition und geringe Volatilität. ACE VI hat bereits beträchtliches Kapital eingesetzt und bis heute rund 6,4 Mrd. EUR in über 50 Investitionen investiert.

Die Ares Management Corporation (NYSE: ARES) ist ein führender globaler Manager alternativer Anlagen, der seinen Kunden ergänzende primäre und sekundäre Anlagelösungen in den Anlageklassen Kredit, Immobilien, Private Equity und Infrastruktur anbietet. Wir möchten Unternehmen mit flexiblem Kapital unterstützen und Werte für unsere Stakeholder und innerhalb unserer Gemeinschaften schaffen. Durch die Zusammenarbeit unserer Anlagegruppen wollen wir über Marktzyklen hinweg konsistente und attraktive Anlagerenditen erzielen. Zum 30. September 2024 verwaltete die globale Plattform der Ares Management Corporation Vermögenswerte in Höhe von etwa 464 Mrd. USD, wobei mehr als 3.100 Mitarbeiter in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten tätig waren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.aresmgmt.com.

