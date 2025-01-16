ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 16
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
24,930,254.0000
3.7978
USD
IE00BLRPQH09
15 January 2025
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
13,281,519.0000
8.1584
USD
IE00BJXRZJ40
15 January 2025
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF
(LEI:635400LYAWYIKLU7RN49)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF
1,224,930.0000
4.3103
USD
IE00BLRPRQ96
15 January 2025
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 130 UCITS ETF
(LEI: 635400T4ONQFN1WX2948)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 130 UCITS ETF
15,003,889.0000
4.5609
USD
IE00BLRPRR04
15 January 2025
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
256,771.0000
5.5961
USD
IE000RMSPY39
15 January 2025
RIZE USA EN IM UCITS ETF
(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE USA EN IM UCITS ETF
2,584,349.0000
4.8865
USD
IE000PY7F8J9
15 January 2025
RIZE GL SUS INF UCITS ETF
(LEI: 635400MMJMD1KCNSX294)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE GL SUS INF UCITS ETF
17,879,403.0000
4.7932
USD
IE000QUCVEN9
15 January 2025
ARK INNOVATION UCITS ETF
(LEI: 635400D8PDNDJGYTEJ09)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
ARK INNOVATION UCITS ETF
5,315,099.0000
5.9750
USD
IE000GA3D489
15 January 2025
ARK ART INT & ROB UCITS ETF
(LEI: 635400I2COZBXFRGYG81)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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ISIN
NAV DATE
ARK ART INT&ROB UCITS ETF
5,258,926.0000
7.3114
USD
IE0009A512E4
15 January 2025
ARK GENOMIC REV UCITS ETF
(LEI: 635400VDK3B3D2SSMC09)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
ARK GENOMIC REV UCITS ETF
950,000.0000
4.5569
USD
IE000O5M6XO1
15 January 2025