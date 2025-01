Chartcheck: E-Power Resources - Mehrmonatige Widerstandslinie erstmals überwunden

Anzeige / Werbung Das Chartbild bei E-Power Resources hellt sich auf. Erstmals wurde ein wichtiger Widerstand geknackt. Der Sechsmonatschart des kanadischen Graphitexplorers E-Power Resources (CSE: EPR / WKN / A3CL8W / FRA 8RO) zeigt nach dem Tiefpunkt im August eine ansteigende Tendenz, die sich in der blauen Trendlinie manifestiert. Nach oben allerdings begrenzte die Marke von 0,07 kanadischen Dollar seit Juli immer wieder einen möglichen weiteren Anstieg. Im Laufe der aktuellen Woche gelang nun erstmals ein Anstieg über diese Marke - die Durchschnittslinien nachhaltig zu überwinden, gelang bereits vor einigen Wochen.



Die 100 Tagelinie steigt seit Ende Oktober bereits an wogegen die 200 Tagelinie seit November stark fällt - allerdings in den letzten Tagen den Fall stark abgebremst hat und fast schon wieder seitwärts verläuft. Spannend: hier ensteht gerade durch den Beginn des Durchbruchs der 100 Tagelinie durch die 200 Tagelinie in Aufwärtsrichtung ein mittelfristiges Kaufsignal.



Ein Kaufsignal generierte der MACD vor einigen Tagen durch das Aufwärtskreuzen der blauen Linie durch die rote Linie - dies gelang (und ist weiterhin gültig) dem Stochastik Indikator bereits kurz nach dem Jahreswechsel. Einen Trendwechsel signalisiert auch der Trendbestätiger, der seine Abwärtsbewegung beendet hat und sogar schon wieder oberhalb der 100 im positiven Bereich notiert. Nach dem deutlichen Anstieg Ende Oktober erreichte der Money Flow Index (umsatzgewichteter Relative Stärke Index RSI) den als überkauft bewerteten Bereich bei 80, den er für einige Wochen beibehielt. Nach dem Jahreswechsel ging es wieder deutlich nach unten - aktuell befindet sich dieser Indikator um 50 herum im neutralen Bereich.

Quelle: Comdirect

