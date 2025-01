EQS-News: Cherry SE / Schlagwort(e): Personalie

München, 16. Januar 2025 - Alexander Hecker übernimmt zum 01.02.2025 die Position des Senior Vice President Global Peripherals des neu gestalteten Geschäfts bei CHERRY. Peripherals bündelt den Vertrieb und das Marketing sämtlicher Produkte aus den Bereichen Gaming, Office, Hygiene und Security für einen einheitlichen Go-To-Market-Ansatz in unseren Vertriebskanälen und schafft damit die Basis für organisches Wachstum. Am 1. Februar 2025 übernimmt der erfahrene Multi-Channel-Experte Alexander Hecker die Leitung der neuen Geschäftseinheit Peripherals und ergänzt zugleich als Managing Director der Cherry S.A.R.L. und der CHERRY Americas LLC das Managementteam der Cherry SE. Thierry Ondet, der ursprünglich ab Januar 2025 die Position übernehmen sollte, kann diese aus persönlichen Gründen leider nicht antreten. CHERRY bedauert dies sehr. Mit der neuen Struktur in Peripherals werden Vertrieb und Marketing aller Produkte aus den Bereichen Gaming, Office, Hygiene und Security zentral gebündelt, um Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu steigern. Damit setzt die Cherry SE gezielt auf synchronisierte Absatzstrategien, schafft für Partner und Endkunden einen klar strukturierten Zugang zu den Produkten und legt den Grundstein für das langfristige Wachstum der bedeutenden Peripherals-Sparte. Mit Alexander Hecker gewinnt CHERRY einen Multi-Channel-Strategen mit über 25 Jahren Branchenerfahrung. Seine Erfolgsbilanz spricht für sich, so konnte er während seiner Zeit bei Sonos die Marke und innovative Go-To-Market-Konzepte im Handel etablieren, ein Wachstum von >3.500 % erzielen und 1,7 Millionen Haushalte gewinnen. Sein Tech-Know-how, sowie seine einschlägige Vertriebs- und Marketingexpertise - geprägt durch Stationen bei Eora, Sonos, Microsoft und Sony - machen ihn zur idealen Besetzung, um die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens voranzutreiben. Fokus auf Wachstum und globale Synergien Die Aufgaben von Alexander Hecker umfassen unter anderem die Einführung eines neuen Partnerprogramms für das Peripherals-Geschäft, welches den Aufbau eines nachhaltigen Distributoren- und Retailernetzwerks für Europa vorsieht. Besondere Priorität haben dabei die Bündelung und Stärkung der Vertriebsaktivitäten in Schlüsselmärkten wie Benelux, Iberia, Frankreich, UK, den Nordics, Polen sowie im deutschsprachigen Raum. Darüber hinaus wird die enge Zusammenarbeit mit Cherry Americas und Cherry APAC Synergien schaffen, um das Wachstum der Marke CHERRY international zu unterstützen. Ein zentraler Bestandteil Heckers Arbeit wird es zudem sein, die Brand-Awareness von Cherry Peripherals zu erhöhen und die Marke stringenter zu positionieren. Bereits jetzt ist CHERRYs Ruf für höchste Produktqualität, Innovation und Nutzerfreundlichkeit etabliert - diese Werte sollen durch gezielte Marketing- und Vertriebsinitiativen stärker kommuniziert und sichtbar gemacht werden. Stimmen aus dem Management In seiner neuen Rolle bei CHERRY sieht Hecker großes Potenzial:

"Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe bei Cherry. Es fühlt sich an wie ein Heimkommen in eine mir vertraute und dynamische Branche, verbunden mit dem Wiedersehen alter Weggefährten und der spannenden Aussicht, neue Partnerschaften zu gestalten. Cherry hat ein enormes Potenzial und der Markt braucht einen weiteren starken Player. Ich danke dem Vorstand und Aufsichtsrat für das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird und sehe meinem Start mit großer Freude entgegen. Es ist ein großer Ansporn für mich, gemeinsam mit dem gesamten Team das Geschäft weiterzuentwickeln und auf den nächsten Level zu heben." Oliver Kaltner, CEO der Cherry SE, hebt die Bedeutung dieser Personalentscheidung hervor: "Wir freuen uns, dass wir mit Alexander Hecker eine Top-Personalie bekanntgeben dürfen. Ein allseits respektierter Multi-Channel-Experte, der über mehrere Dekaden in unterschiedlichen Tech- und CE-Firmen mit unseren Vertriebspartnern erfolgreiche Geschäfte gemacht hat. Neben Microsoft und Sony sind vor allem seine Erfolge mit SONOS anzumerken. Hecker kommt zur rechten Zeit zu Cherry, da wir am Anfang neugestalteter Geschäftspläne für Peripherals stehen. Zugleich bringe ich im Namen von Cherry CHERRY unser Bedauern zum Ausdruck, dass Thierry Ondet aus nachvollziehbaren persönlichen Gründen sein Mandat bei CHERRY nicht antreten kann. Wir bleiben in engem Kontakt und wünschen ihm für 2025 beruflich und persönlich alles Gute." Über Cherry Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein weltweit tätiger Hersteller von High-End-Schaltern für mechanische Tastaturen und Computer-Eingabegeräten wie Tastaturen, Mäuse und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Gaming & E-Sports, Office & Hybrid Workplaces, Industry und den Healthcare-Bereich. Seit der Gründung im Jahr 1953 steht Cherry für innovative und qualitativ hochwertige Produkte, die speziell für die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse entwickelt werden. Cherry hat seinen operativen Hauptsitz in Auerbach in der Oberpfalz (Bayern) und beschäftigt Mitarbeiter in Produktionsstätten in Auerbach, Zhuhai (China) und Wien (Österreich) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Auerbach, München, Landskrona (Schweden), Paris (Frankreich), Kenosha (USA), Chicago (USA), Hongkong (China), Taipeh (China) and Shanghai (China). Mehr Informationen im Internet unter: https://ir.cherry.de/de/ Kontakt Cherry SE Nicole Schillinger Investor Relations P: Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 München T: +49 (0) 9643 2061 848 E: ir@cherry.de



