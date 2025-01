Hannover (www.anleihencheck.de) - Die veröffentlichten CPI-Daten aus den USA präsentierten sich gemischt, so die Analysten der Nord LB.Mit 0,4% M/M befinde sich die Headline-Rate eher am oberen Rand der Erwartungen und hebe die Jahresrate somit auf 2,9% Y/Y. Haupttreiber dieser Entwicklung dürfte dabei die Energiekomponente sein. Mit 2,6% M/M sei die Dynamik im Vergleich zu den Vormonaten ungewöhnlich stark gestiegen. Vor allem die Gas- und Spritpreise dürften die Konsumenten in den USA mit einem Plus von jeweils 4,4% M/M gespürt haben. ...

