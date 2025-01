DJ MÄRKTE ASIEN/Fester - Tokio hinkt hinterher - Technologieaktien favorisiert

DOW JONES--Nach den günstig ausgefallenen US-Erzeugerpreisen für Dezember, ist es am Donnerstag an den ostasiatischen Börsen und in Sydney nach oben gegangen. Sie folgten damit der Wall Street, wo die dank der Preisdaten wieder besseren Aussichten auf Zinssenkungen durch die US-Notenbank auf breiter Front für sehr kräftige Kursgewinne gesorgt hatten. Zur Stimmungsaufhellung trug laut Marktteilnehmern auch bei, dass sich Israel und die Hamas auf einen Waffenstillstand geeinigt haben.

Der Nikkei-225-Index in Tokio kam nach höheren Gewinnen im Frühhandel aber nur um 0,3 Prozent voran auf 38.572 Punkte. Er wurde gebremst von der Aussicht auf steigende Zinsen in Japan und das bereits im Januar und nicht erst im März. Notenbankchef Ueda wiederholte sein Versprechen, bei der Ratssitzung über eine Erhöhung zu sprechen. "Wenn sich die Verbesserungen in der Wirtschaft und bei den Preisen in diesem Jahr fortsetzen, werden wir das Ausmaß der geldpolitischen Lockerung durch eine Anhebung der Zinssätze anpassen", sagte er bei einem Treffen von Managern regionaler Banken. Bereits zuvor in der Woche hatten sowohl Ueda als auch sein Stellvertreter gesagt, dass eine Zinserhöhung bei der Sitzung am 23. und 24. Januar auf dem Tisch liegt. Dazu passend wertete der Yen weiter auf, was ebenfalls bremsend auf die Aktienkurse wirkte.

In Seoul stieg der Kospi um 1,2 Prozent. Dass die südkoreanische Notenbank die Leitzinsen überraschend nicht gesenkt hat, belastete kaum. Im Handel wurde zum einen auf die instabile politische Entwicklung als Hintergrund verwiesen, außerdem sei nun eine Zinssenkung beim nächsten Treffen der Notenbanker sehr wahrscheinlich. In Hongkong (Späthandel) ging es für den HSI um 1,1 Prozent nach oben. Der Schanghai-Composite schloss vor den in der Nacht zu Freitag anstehenden BIP-Daten aus China leicht im Plus.

In Sydney stieg das Marktbarometer um 1,4 Prozent, auch wenn erneut stark ausgefallene Arbeitsmarktdaten laut Händlern die Latte für die australische Notenbank etwas höher gelegt haben, die Zinsen im Februar zu senken.

Unter den Einzelwerten folgten Technologietitel der starken Vorgabe aus den USA. In Seoul verteuerten sich beispielsweise SK Hynix um fast 6 Prozent, Samsung Electronics um 1,1 Prozent. In Tokio gewannen Advantest 1,2 und Tokyo Electron 3,9 Prozent. Für gute Stimmung bei den Technologieaktien sorgten auch stark ausgefallene Zahlen des Chipfertigers Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC). Das Unternehmen hatte die Zahlen unmittelbar nach Handelsende in Taiwan mitgeteilt. TSMC waren um 3,7 Prozent gestiegen.

In Sydney zeigten sich Rio Tinto (+0,1%) wenig bewegt davon, dass der Rohstoffriese 2024 etwas weniger Eisenerz für die Stahlerzeugung produzierte und auslieferte, dafür aber mehr Kupfer und Bauxit abbaute und mehr Aluminium herstellte. Der Kurs des Konkurrenten BHP stieg um 0,5 Prozent. Telstra gaben 0,5 Prozent ab nach der Ankündigung eines globalen KI-Gemeinschaftsunternehmens mit Accenture.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.327,00 +1,4% +2,1% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 38.572,60 +0,3% -3,6% 07:00 Kospi (Seoul) 2.527,49 +1,2% +1,2% 07:00 Schanghai-Comp. 3.236,03 +0,3% -3,5% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 19.508,13 +1,2% -3,9% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.798,99 +0,7% -0,40% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.561,11 -0,1% -4,88% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:15 % YTD EUR/USD 1,0293 +0,0% 1,0292 1,0292 -0,6% EUR/JPY 160,71 -0,1% 160,95 161,84 -1,3% EUR/GBP 0,8431 +0,3% 0,8410 0,8446 +1,9% GBP/USD 1,2209 -0,2% 1,2239 1,2185 -2,4% USD/JPY 156,13 -0,2% 156,37 157,21 -0,7% USD/KRW 1.456,68 +0,1% 1.454,74 1.462,25 -1,3% USD/CNY 7,1919 +0,0% 7,1913 7,1889 -0,2% USD/CNH 7,3476 -0,0% 7,3483 7,3472 +2,0% USD/HKD 7,7881 +0,0% 7,7872 7,7897 +0,3% AUD/USD 0,6210 -0,3% 0,6227 0,6192 +0,4% NZD/USD 0,5606 -0,2% 0,5615 0,5602 +0,1% Bitcoin BTC/USD 99.721,10 -0,0% 99.725,25 97.133,15 +5,4% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,25 80,04 +0,3% +0,21 +11,9% Brent/ICE 82,22 82,03 +0,2% +0,19 +9,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.696,18 2.700,03 -0,1% -3,85 +2,7% Silber (Spot) 30,78 30,63 +0,5% +0,16 +6,6% Platin (Spot) 943,65 940,75 +0,3% +2,90 +4,0% Kupfer-Future 4,41 4,39 +0,5% +0,02 +9,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

