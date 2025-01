Jürgen Molnar ist Kapitalmarktstratege beim Broker Robomarkets. Der gestrige Handelstag hat mal wieder eindrucksvoll gezeigt, wie schnell sich Stimmung und Trends an der Börse drehen können. Die Kombination aus starken Zahlen aus dem US-Bankensektor und einer erstmals seit Juli vergangenen Jahres wieder rückläufigen Kerninflation in den USA sorgte für ein Kursfeuerwerk an der Wall Street und auch in Frankfurt. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...