Basel (ots) -Gemeinsame Mitteilung des Präsidialdepartements des Kantons Basel-Stadt und der SRG SSR.Ab heute können sich Freiwillige für den Eurovision Song Contest 2025 in Basel registrieren. Rund 700 Volunteers werden gesucht, um den weltgrössten Musikevent mitzugestalten und die Atmosphäre der Host City mitzuprägen. Vielfältige Aufgaben und ein exklusiver Blick hinter die Kulissen erwarten sie. Bewerben können sich alle ab 18 Jahren - Ortskenntnisse sind von Vorteil. Die Organisation läuft über Swiss Volunteers.Der Eurovision Song Contest 2025 in Basel ist ein Grossereignis - und 700 Freiwillige sind mittendrin. Ab heute, 16. Januar 2025 um 13 Uhr, können sich Interessierte über die Plattform von Swiss Volunteers www.swissvolunteers.ch (https://www.swissvolunteers.ch/) registrieren, um Teil des weltgrössten Musikevents zu werden.Mit ihrem Engagement prägen die Volunteers die gastfreundliche Ausstrahlung der Host City Basel mit und sind massgeblich daran beteiligt, den Event unvergesslich zu machen. Ihre Aufgaben sind vielseitig: von der Betreuung internationaler Delegationen über die Begrüssung von Fans und Presse bis hin zur Lenkung der Besucherströme, der Unterstützung an Info- und Check-Points oder logistischen Tätigkeiten. Der ESC bietet den Freiwilligen nicht nur einen exklusiven Blick hinter die Kulissen, sondern auch die Chance, Teil eines einzigartigen Gemeinschaftserlebnisses zu werden.Ortskenntnisse von VorteilDer Eurovision Song Contest steht für Vielfalt und Inklusion - und genau das soll sich auch im Team der Volunteers widerspiegeln. Besonders willkommen sind Personen aus der Region, die mit ihren Ortskenntnissen einen wertvollen Beitrag leisten können.Bewerben können sich alle, die zum Zeitpunkt der Registrierung mindestens 18 Jahre alt sind und zwischen dem 1. Mai und dem 20. Mai 2025 an mindestens zehn Tagen zur Verfügung stehen. Die Auswahl der Volunteers erfolgt auf Basis ihrer Verfügbarkeit sowie ihrer Fähigkeiten, darunter Sprachkenntnisse oder Vertrautheit mit Basel und der Umgebung.Die Volunteers erwartet eine umfassende Vorbereitung. Neben einem Training erhalten sie Verpflegung und Kleidung für ihren Einsatz, die sie als Dank für ihre Mithilfe behalten dürfen. Die Anforderungen variieren je nach Einsatzbereich, und für bestimmte Positionen wird vorab ein Vorstellungsgespräch geführt.Partnerschaft mit Swiss VolunteersDie Organisation und Koordination der Freiwilligenarbeit in Basel wird durch die enge Zusammenarbeit mit Swiss Volunteers ermöglicht - der nationalen Nonprofit-Organisation, die sich für die Förderung und Wertschätzung des Ehrenamts einsetzt. Über die Plattform von Swiss Volunteers können Freiwillige einfach ihre Präferenzen und Kenntnisse angeben, wodurch eine zielgerichtete Einsatzplanung gewährleistet wird. Dank dieses Systems wird sichergestellt, dass die Rekrutierung und die Einsatzplanung der rund 700 Volunteers optimal abgewickelt werden können.Grosses Interesse erfreutSeit September 2024 hatten Interessierte bereits die Möglichkeit, sich über ein Kontaktformular für die Freiwilligenarbeit beim ESC 2025 voranzumelden. Die Resonanz ist sehr erfreulich: Rund 7'000 Personen haben ihr Interesse bekundet. Am 15. Januar 2025 wurden alle Vorangemeldeten per E-Mail über die nächsten Schritte informiert.Pressekontakt:Maja HartmannMedia Relations ESC Host City+41 79 859 10 75esc-media@bs.chwww.eurovision-basel.ch/volunteersOriginal-Content von: SRG SSR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014224/100927929