London (www.anleihencheck.de) - Aufatmen am Markt: Sowohl der aktuelle PPI als auch der Verbraucherpreisindex lagen leicht unter den Erwartungen, so John Kerschner, Head of US Securitised Products, Janus Henderson Investors.Zwar habe der Gesamt-Verbraucherpreisindex (VPI) mit 0,4% und einem YoY-Wert von 2,9% im Rahmen der Erwartungen gelegen, der Kern-VPI sei jedoch mit 0,2% und einem YoY-Wert von 3,2% um einen Zehntelprozentpunkt hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Der monatliche Gesamtindex sei höher als der Kernindex gewesen, was auf die jüngsten Erhöhungen der Energiepreise zurückzuführen sei - insbesondere der Ölpreise, die sich in den Gaspreisen niederschlagen würden. ...

