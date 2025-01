Tesla will offenbar in seinem chinesischen Werk in Shanghai einen Teil der Produktionslinien über das chinesische Neujahrsfest für etwa drei Wochen zu pausieren, um die Ausrüstung für das aufgefrischte Model Y zu optimieren. Auch die Model-3-Fertigung soll pausieren - aber nicht so lange. Das erfuhr die Nachrichtenagentur Bloomberg von Insidern. Der Teil der betroffenen Model-Y-Linien werde vom 22. Januar bis zum 14. Februar geschlossen sein. Laut ...

