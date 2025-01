Baierbrunn (ots) -Flying Health (https://www.flyinghealth.com/de/), das führende Ökosystem für Innovationen im deutschen Gesundheitswesen, gibt sich eine neue Struktur: Mit der Wort & Bild Mediengruppe (https://www.wortundbildverlag.de/), den Sana Kliniken und Forte Digital als weitere Gesellschafter bündeln sich Kompetenzen aus Gesundheitskommunikation, medizinischer Versorgung und technologischer Innovation. Dieser Schritt ermöglicht es Flying Health, die Digitalisierung auch in Zukunft mit einer klaren Vision zu prägen und zu gestalten: Patient:innen sollen von effizienten, zugänglichen und sicheren Gesundheitslösungen profitieren, die sowohl höchste Qualitätsstandards erfüllen als auch ethischen und regulatorischen Anforderungen gerecht werden.Synergien zwischen Technologie, Medizin und KommunikationMit der neuen Gesellschafterstruktur wachsen die strategische Reichweite von Flying Health und die Fähigkeit, digitale Technologien nahtlos in den Alltag von Patien:innten, Health Professionals und wirtschaftlichen Akteuren zu integrieren. Ziel ist es, echte Innovationen zu schaffen, die spürbare Verbesserungen für alle Beteiligten bringen - von der klinischen Praxis bis hin zum privaten Umfeld der Patient:innen.Neben Dr. Lilia Kotchoubey, der bisherigen Geschäftsführerin von Flying Health, werden auch Falk H. Miekley (Wort & Bild Mediengruppe) und Darius Niroumand (Forte Digital) der Geschäftsführung angehören. Ebenso bleibt mit Dr. Markus Müschenich und Christian Lautner das Gründerteam von Flying Health als Gesellschafter an Bord."Die Anforderungen im Gesundheitswesen verändern sich rasant. Mit unserer neuen Gesellschafterstruktur schaffen wir die Grundlage, um diese Dynamik aktiv zu nutzen und eine Gesundheitsversorgung zu schaffen, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt", sagt Dr. Markus Müschenich. Mit Blick auf die kommenden Jahre setzt Flying Health darauf, Synergien zwischen Technologie, Medizin und Kommunikation zu schaffen. Dieser Ansatz macht die Health Community zu einem zentralen Akteur in der digitalen Transformation des deutschen Gesundheitswesens.Über Flying Health (https://www.flyinghealth.com/de/)Flying Health ist das führende Ökosystem für die Gesundheitsversorgung der Zukunft - wir sind Partner, Wegbereiter und Netzwerk.Als Ökosystem bauen wir Brücken zwischen Start-ups, Gesundheitswirtschaft und relevanten Stakeholdern, die Branchenführer und Unternehmer zu Vorreitern werden lassen. Unsere Arbeit verbindet langjährige Beratungskompetenz mit zukunftsorientierter Trendforschung, die es unseren Partnern ermöglicht, die Lücke zwischen Gesundheitsversorgung und technologischem Fortschritt zu schließen. Gemeinsam entwickeln wir innovative Strategien, Geschäftsmodelle und Netzwerke, um die Zukunft des Gesundheitsmarktes zu gestalten.Über die Sana Kliniken AG (https://www.sana.de/)Die Sana Kliniken AG ist ein führender integrierter Gesundheitsdienstleister im deutschsprachigen Raum. Die ganzheitliche Gesundheitsversorgung für jährlich drei Millionen Patientinnen und Patienten erstreckt sich von Präventionsangeboten über die ambulante und stationäre Versorgung bis hin zu Nachsorge, Rehabilitation und Versorgung mit Heil- und Hilfsmitteln.Diese Leistungen werden bundesweit in 43 Krankenhäusern, 51 MVZ-Gesellschaften mit knapp 600 Arztsitzen sowie zusammen rund 60 Sanitätshäusern und Präventionspraxen erbracht.Darüber hinaus bietet Sana als B2B-Services auch Dienstleistungen und Beratung für externe Kliniken unter anderem in den Bereichen Einkauf, Logistik, Medizintechnik sowie Managementverträge an. 2023 erwirtschafteten die rund 38.600 Beschäftigten einen Umsatz von 3,3 Milliarden Euro. Eigentümer der 1976 gegründeten Sana Kliniken AG sind 24 Private Krankenversicherungen. Alle Angaben geben den Stand von Dezember 2023 wieder.Zum 1. November 2024 haben die Sana Kliniken AG den bayerischen Teil der bisherigen Regiomed-Kliniken übernommen. Dies beinhaltet die drei Kliniken in Coburg, Lichtenfels und Neustadt, mehrere Medizinische Versorgungszentren (MVZ) sowie die Medical School zur universitären Medizinerausbildung. Rund 3.200 Mitarbeitende kümmern sich um mehr als 145.000 Patienten pro Jahr, die entweder voll- beziehungsweise teilstationär oder ambulant versorgt werden.Über Forte Digital Central Europe (https://fortedigital.com/de)Forte Digital ist eine internationale Digital Consultancy, die im Zusammenspiel von Strategie, Experience und Technologie relevante digitale Services und messbares Wachstum für Kunden schafft. Gegründet in 2017 in Oslo, hat sich Forte Digital als die schnellst wachsende Digital Consultancy in Skandinavien etabliert und ist 2023 auf 350 Mitarbeitende in Norwegen, Polen, Deutschland und Dänemark gewachsen. Im April 2022 wurde das Forte Digital Central Europe Business mit Sitz in Berlin etabliert.Forte Digital unterstützt als Partner Unternehmen bei ihrer digitalen Strategie, schafft relevante User Experiences und realisiert diese technologisch. Kern des Erfolges von Forte Digital ist der einzigartige Ansatz der digitalen Serviceentwicklung, der skandinavisch-pragmatischen Arbeitskultur, datenbasierten UX- und skalierbaren Technologielösungen. Dabei arbeitet Forte Digital in interdisziplinären Teams, als Kollegen und Kolleginnen der Kunden. Forte Digital ist für namhafte Unternehmen wie Biotronik, Charité, DRK Kliniken Berlin, NorgesGruppen, Audi und Messe Berlin, tätig.Über die Wort & Bild Mediengruppe (https://www.wortundbildverlag.de/)Die Wort & Bild Mediengruppe mit Sitz in Baierbrunn bei München ist der führende Anbieter von Gesundheitsmedien in Deutschland. Ihre Marken stehen für hohe redaktionelle Qualität, seriösen und unabhängigen Journalismus und große Beliebtheit bei der Leserschaft. Als Partner der Apotheken stehen der hohe gesundheitliche Nutzen und die kompetente Beratung in der Apotheke stets im Vordergrund. Im Wort & Bild Verlag erscheinen die Zeitschriften Apotheken Umschau, Apotheken Umschau ELTERN, Diabetes Ratgeber, Senioren Ratgeber, Ärztlicher Ratgeber, medizini und HausArzt-PatientenMagazin. Aktuelle Podcasts (http://gesundheit-hoeren.de) und Videoformate erläutern wichtige Gesundheitsthemen. In einer eigenen Buchreihe erscheinen Ratgeber zu Gesundheits- und Ernährungsthemen. Mit seinen Print- und Online-Medien erreicht der Verlag monatlich rund 25 Millionen Leser:innen und Nutzer:innen.Pressekontakt:Pressekontakt Wort & BildDr. Judith Pöverlein, Leitung UnternehmenskommunikationTel.: +49 89/744 33-343E-Mail: j.poeverlein@wubv.dePressekontakt Flying HealthJulia Bretz, Chief of StaffTel.: +49 30 22 05 60 20E-Mail: presse@flyinghealth.comOriginal-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52139/5950226